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CHP'li büyükşehir belediye başkanları yarın Ankara'da bir araya gelecek
CHP'li büyükşehir belediye başkanları yarın Ankara'da bir araya gelecek
CHP'li büyükşehir belediye başkanları yarın Ankara'da bir araya gelecek. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T21:30+0300
2023-03-03T21:33+0300
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Ankara'ya hareket ettiği belirtildi.Belediye başkanlarının cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde toplantı yapacakları öğrenildi.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, depremle ilgili çalışmalar nedeniyle toplantıya katılması beklenmiyor.Öte yandan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beldesinden büyükşehrine kadar tüm belediye başkanlarımızla birlikte, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde geleceğe yürüyoruz. Azimli, kararlı ve umutluyuz. Hep beraber çalışacak, hep beraber kazanacağız." ifadelerini kullandı.
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CHP'li büyükşehir belediye başkanları yarın Ankara'da bir araya gelecek

21:30 03.03.2023 (güncellendi: 21:33 03.03.2023)
© AACHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı
CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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CHP'li büyükşehir belediye başkanları yarın Ankara'da bir araya gelecek.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Ankara'ya hareket ettiği belirtildi.
Belediye başkanlarının cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde toplantı yapacakları öğrenildi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, depremle ilgili çalışmalar nedeniyle toplantıya katılması beklenmiyor.
Öte yandan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beldesinden büyükşehrine kadar tüm belediye başkanlarımızla birlikte, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde geleceğe yürüyoruz. Azimli, kararlı ve umutluyuz. Hep beraber çalışacak, hep beraber kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu' - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
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