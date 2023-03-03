https://sputniknews.com.tr/20230303/chp-myk-yarin-yeniden-olaganustu-toplanacak-1067780902.html

CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak

CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) yarın olağanüstü toplanacağı bildirildi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T20:16+0300

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politika

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iyi parti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından bugün olağanüstü toplanan CHP MYK'nın yarın bir kez daha yapılacağı belirtildi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te başlayacak MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230303/kilicdaroglu-bu-sofraya-bu-oturmasin-diyerek-ulke-toparlanamaz--1067778832.html

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