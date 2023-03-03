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CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak
CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak
CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) yarın olağanüstü toplanacağı bildirildi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından bugün olağanüstü toplanan CHP MYK'nın yarın bir kez daha yapılacağı belirtildi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te başlayacak MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230303/kilicdaroglu-bu-sofraya-bu-oturmasin-diyerek-ulke-toparlanamaz--1067778832.html
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chp, iyi parti
chp, iyi parti

CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak

20:16 03.03.2023 (güncellendi: 20:17 03.03.2023)
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CHP amblemi-logo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) yarın olağanüstü toplanacağı bildirildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından bugün olağanüstü toplanan CHP MYK'nın yarın bir kez daha yapılacağı belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te başlayacak MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapılacak.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
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