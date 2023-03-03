https://sputniknews.com.tr/20230303/chp-myk-yarin-yeniden-olaganustu-toplanacak-1067780902.html
CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak
CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak
CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) yarın olağanüstü toplanacağı bildirildi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T20:16+0300
2023-03-03T20:16+0300
2023-03-03T20:17+0300
politika
chp
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından bugün olağanüstü toplanan CHP MYK'nın yarın bir kez daha yapılacağı belirtildi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te başlayacak MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230303/kilicdaroglu-bu-sofraya-bu-oturmasin-diyerek-ulke-toparlanamaz--1067778832.html
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chp, iyi parti
CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak
20:16 03.03.2023 (güncellendi: 20:17 03.03.2023) Abone ol
CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) yarın olağanüstü toplanacağı bildirildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından bugün olağanüstü toplanan CHP MYK'nın yarın bir kez daha yapılacağı belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te başlayacak MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapılacak.