https://sputniknews.com.tr/20230303/bloomberg-almanya-ukraynaya-yardim-icin-silah-fabrikalarinin-bir-kismini-abdye-tasiyabilir-1067773517.html

Bloomberg: Almanya, Ukrayna'ya yardım için silah fabrikalarının bir kısmını ABD'ye taşıyabilir

Bloomberg: Almanya, Ukrayna'ya yardım için silah fabrikalarının bir kısmını ABD'ye taşıyabilir

Almanya hükümetinin Ukrayna'ya askeri yardım konusundaki baskılardan kurtulmak için silah fabrikalarının bir kısmını ABD'ye taşıma planları yaptığı belirtildi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T16:37+0300

2023-03-03T16:37+0300

2023-03-03T16:37+0300

ukrayna krizi

almanya

silah fabrikası

ukrayna

abd

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Washington ziyareti öncesi Bloomberg, ABD Başkanı Joe Biden'ın ikili görüşmede Berlin'den Ukrayna'ya yönelik silah üretiminin artırılması konusunda ısrarcı olacağını yazdı.Ukrayna'ya silah tedarikinin Biden-Scholz görüşmesinin en önemli gündem maddesi olacağını belirten Bloomberg, olası çözümlerden biri olarak Alman silah fabrikalarının ABD'ye taşınmasının gündemde olduğunu aktardı.Washington'un Ukrayna'ya yetersiz silah tedariki nedeniyle Berlin'e baskıyı artıracağını kaydeden Bloomberg'e konuşan bir kaynak, "Berlin, AB içinde ortak satın alma olasılığını araştırıyor, ancak Brüksel bürokrasisi bu süreci yavaşlatabilir. Olası çözümlerden biri, silah fabrikalarının bir kısmının daha fazla kapasitenin bulunduğu ABD'ye taşınması" dedi.Kremlin: Almanya ve diğer AB vatandaşları için ekonomik yük oluştururKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'dan Ukrayna'ya silah tedarikinin çatışmanın gidişatı üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını ancak Almanya ve diğer AB halklarının omuzlarında ekonomik yük oluşturacağını söyledi.Almanya'dan Ukrayna'ya silah tedarikinin ana gündem maddesi olacağı Biden-Scholz görüşmesi hakkında konuşan Peskov, ABD'nin AB ülkelerinin tedarikini artırma çizgisini sürdürdüğüne dikkat çekerek "Bu, Alman vergi mükellefleri de dahil bu ülkelerin vatandaşlarının refahını olumsuz etkileyecek. Yaşamları zorlaşacak" ifadelerini kullandı.Silah tedarikinin artmasının Rusya'nın özel askeri harekatının gidişatını değiştirmeyeceğinin altını çizen Peskov, ancak çatışmanın daha uzun sürmesine ve Ukrayna halkı için daha üzücü sonuçlar ortaya çıkmasına yol açacağını kaydetti.

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