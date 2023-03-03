https://sputniknews.com.tr/20230303/bill-gates-abd-cinin-kaliteli-mikrocipler-uretmesine-engel-olamayacak-1067752914.html
Bill Gates: ABD, Çin'in kaliteli mikroçipler üretmesine engel olamayacak
Bill Gates: ABD, Çin'in kaliteli mikroçipler üretmesine engel olamayacak
Amerikalı milyarder Bill Gates, ABD'nin çip endüstrisini tekrar kontrolüne alma girişimlerinde istediği sonucu alamayacağını ve Çin'in bu alanda tedarik... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T11:27+0300
2023-03-03T11:27+0300
2023-03-03T11:27+0300
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Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, çip endüstrisinde Çin'in mevcut ölçekte ABD'yi oldukça hızlı bir şekilde yakalayabileceğini ve çip satışını kısıtlamanın pek mantıklı olmadığını ifade etti.Financial Times'a konuşan Gates, ABD'nin Çin'in kaliteli mikroçipler elde etmesini 'asla engelleyemeyeceğini', çünkü ülkenin 5 ila 10 yıl içinde kendi çiplerini geliştirebileceğini söyledi.'Hiç sanmıyorum'Gates, "ABD'nin Çin'in harika çiplere sahip olmasını engelleme konusunda başarılı olacağını hiç sanmıyorum. Farkındasınız, onları kendi çiplerini üretmek için zaman ve para harcamaya zorlayacağız, ancak 5 ila 10 yıl içinde yoksulluk programlarından para alacaklar" dedi.Washington ile Çin'in 'daha iyi anlaşabileceğini' dile getiren Gates, iki ülke arasındaki ilişkileri 'dünyadaki en önemli ilişkiler' olarak nitelendirdi.Öte yandan Gates, iki ülkenin savaşma ihtimalinin olmadığını savunarak "Eğer gerçekten önümüzdeki 10 yıl içinde bir savaş çıkacağını düşünüyorsanız, ki umarım hiç çıkmaz, çıkacağını da sanmıyorum" ifadelerini kullandı.Milyarder, Çin'in çip satışlarını ve üretimini kısıtlamanın Pekin'in 'askeri tırmanış' niyetlerini pekiştireceğini ve bunun ikili ilişkilere daha fazla zarar vereceğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221217/cin-abd-ihracat-kontrollerini-kotuye-kullaniyor-1064688858.html
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çin, abd, bill gates, çip
Bill Gates: ABD, Çin'in kaliteli mikroçipler üretmesine engel olamayacak
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Amerikalı milyarder Bill Gates, ABD'nin çip endüstrisini tekrar kontrolüne alma girişimlerinde istediği sonucu alamayacağını ve Çin'in bu alanda tedarik kısıtlamaları yoluyla sınırlanamayacağını söyledi.
Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, çip endüstrisinde Çin'in mevcut ölçekte ABD'yi oldukça hızlı bir şekilde yakalayabileceğini ve çip satışını kısıtlamanın pek mantıklı olmadığını ifade etti.
Financial Times'a konuşan Gates, ABD'nin Çin'in kaliteli mikroçipler elde etmesini 'asla engelleyemeyeceğini', çünkü ülkenin 5 ila 10 yıl içinde kendi çiplerini geliştirebileceğini söyledi.
'Hiç sanmıyorum'
Gates, "ABD'nin Çin'in harika çiplere sahip olmasını engelleme konusunda başarılı olacağını hiç sanmıyorum. Farkındasınız, onları kendi çiplerini üretmek için zaman ve para harcamaya zorlayacağız, ancak 5 ila 10 yıl içinde yoksulluk programlarından para alacaklar" dedi.
Washington ile Çin'in 'daha iyi anlaşabileceğini' dile getiren Gates, iki ülke arasındaki ilişkileri 'dünyadaki en önemli ilişkiler' olarak nitelendirdi.
Öte yandan Gates, iki ülkenin savaşma ihtimalinin olmadığını savunarak "Eğer gerçekten önümüzdeki 10 yıl içinde bir savaş çıkacağını düşünüyorsanız, ki umarım hiç çıkmaz, çıkacağını da sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Milyarder, Çin'in çip satışlarını ve üretimini kısıtlamanın Pekin'in 'askeri tırmanış' niyetlerini pekiştireceğini ve bunun ikili ilişkilere daha fazla zarar vereceğini de sözlerine ekledi.