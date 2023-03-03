https://sputniknews.com.tr/20230303/belcika-anayasa-mahkemesinden-iran-ile-tutuklu-takasinin-yolunu-acan-karar-1067788912.html
Belçika Anayasa Mahkemesi'nden İran ile tutuklu takasının yolunu açan karar
Belçika Anayasa Mahkemesi'nden İran ile tutuklu takasının yolunu açan karar
Belçika Anayasa Mahkemesi, İran ile tutuklu değişimine izin veren anlaşmanın iptaline yönelik talebi reddetti. Kararın İran'da tutuklu Belçikalı Olivier... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T23:45+0300
2023-03-03T23:45+0300
2023-03-03T23:45+0300
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Mahkeme, Belçika Federal Meclisi'nde temmuz ayında anlaşmaya verilen onaya yapılan itirazı bugün değerlendirdi. İtirazı reddeden Anayasa Mahkemesi kararında, iadesi yapılacak tutukluların iadeye itiraz edebileceği belirtildi.Kararda, hükümetin tutuklu transferi kararı aldığında bu karar hakkında tutukluyu zamanlıca bilgilendirmesi gerektiği ifade edildi.Belçika Anayasa Mahkemesinin kararı, İran'da "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan ve 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Belçika vatandaşı Olivier Vandecasteele'nin durumunu yeniden gündeme getirdi.Vandecasteele'nin, bombalı saldırı planlama suçlamasıyla Belçika'da 20 yıl hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi ile takas edilebileceği ileri sürülüyordu.
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Belçika Anayasa Mahkemesi'nden İran ile tutuklu takasının yolunu açan karar
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Belçika Anayasa Mahkemesi, İran ile tutuklu değişimine izin veren anlaşmanın iptaline yönelik talebi reddetti. Kararın İran'da tutuklu Belçikalı Olivier Vandecasteele ile Belçika'da hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin takasına imkan tanıyabileceği belirtiliyor.
Mahkeme, Belçika Federal Meclisi'nde temmuz ayında anlaşmaya verilen onaya yapılan itirazı bugün değerlendirdi. İtirazı reddeden Anayasa Mahkemesi kararında, iadesi yapılacak tutukluların iadeye itiraz edebileceği belirtildi.
Kararda, hükümetin tutuklu transferi kararı aldığında bu karar hakkında tutukluyu zamanlıca bilgilendirmesi gerektiği ifade edildi.
Belçika Anayasa Mahkemesinin kararı, İran'da "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan ve 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Belçika vatandaşı Olivier Vandecasteele'nin durumunu yeniden gündeme getirdi.
Vandecasteele'nin, bombalı saldırı planlama suçlamasıyla Belçika'da 20 yıl hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi ile takas edilebileceği ileri sürülüyordu.