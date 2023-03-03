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BBP Başkanı Destici'den Akşener'e: 'Cumhur İttifakı ile hareket ederse memnuniyet duyarız'
BBP Başkanı Destici'den Akşener'e: 'Cumhur İttifakı ile hareket ederse memnuniyet duyarız'
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin "Bu açıklama şunu gösterir ki, artık İYİ Parti altılı masada değil... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masayla ilgili açıklamalarını değerlendirdi.Akşener'in, altılı masanın aday belirleme sürecine yönelik açıklamalarına değinen Destici, "Başından beri İYİ Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olduğunu ifade etti. Kazanacak bir cumhurbaşkanı adayının gösterilmesi gerektiğini hep ifade etti" diye konuştu.Cumhur İttifakı'na davet etti Destici, "Onun bu açıklaması şunu gösterir ki, artık İYİ Parti, altılı masada değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederse bundan memnuniyet duyarız. Daha önce de Cumhur İttifakı'nın genişlemesine çok sıcak baktığımı ifade etmiştim" değerlendirmesinde bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile görüştüğünü hatırlatan Destici, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP ile de görüşebileceğini dile getirdi.
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büyük birlik partisi (bbp), iyi parti
büyük birlik partisi (bbp), iyi parti

BBP Başkanı Destici'den Akşener'e: 'Cumhur İttifakı ile hareket ederse memnuniyet duyarız'

20:12 03.03.2023 (güncellendi: 20:13 03.03.2023)
© AAMustafa Destici
Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin "Bu açıklama şunu gösterir ki, artık İYİ Parti altılı masada değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile hareket ederse bundan memnuniyet duyarız" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masayla ilgili açıklamalarını değerlendirdi.
Akşener'in, altılı masanın aday belirleme sürecine yönelik açıklamalarına değinen Destici, "Başından beri İYİ Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olduğunu ifade etti. Kazanacak bir cumhurbaşkanı adayının gösterilmesi gerektiğini hep ifade etti" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'na davet etti

Destici, "Onun bu açıklaması şunu gösterir ki, artık İYİ Parti, altılı masada değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederse bundan memnuniyet duyarız. Daha önce de Cumhur İttifakı'nın genişlemesine çok sıcak baktığımı ifade etmiştim" değerlendirmesinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile görüştüğünü hatırlatan Destici, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP ile de görüşebileceğini dile getirdi.
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