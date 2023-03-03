https://sputniknews.com.tr/20230303/araziyi-dublor-kullanarak-satmaya-calisan-3-kisiden-biri-yakalandi-1067761998.html

Araziyi 'dublör' kullanarak satmaya çalışan 3 kişiden biri yakalandı

Araziyi 'dublör' kullanarak satmaya çalışan 3 kişiden biri yakalandı

Mersin'de, yurt dışında yaşayan bir kişiye ait araziyi ona benzeyen birini kullanarak satma girişiminde bulunarak müteahhidi dolandırmaya çalıştıkları iddia... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T13:31+0300

2023-03-03T13:31+0300

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türkiye

mersin

arazi

arazi satışı

dublör

gözaltı

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Polise başvuran müteahhit Y.B, kent merkezinde piyasa değeri 200 milyon lira olan araziyi almak için 3 kişiyle iletişime geçtiğini söyledi.Bu kişilerin kendisinden kat karşılığı bina inşa edileceği için ön ödeme olarak 400 bin avro ve 2 milyon lira talep ettiğini, daha sonra araziyle ilgili tapu görevlileriyle görüşmeye gittiğini belirten Y.B'nin, burada dolandırılmaya çalışıldığını ifade etmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.Araştırmalar sonucunda şüphelilerin, araziyi yurt dışında yaşayan sahibinin bilgi ve rızası olmadan "dublör" kullanarak sahte vekaletle satmaya çalıştığı belirlendi.Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin H.Ş, A.Ç. ve A.B. olduğunu tespit etti.Düzenledikleri operasyonla A.B'yi gözaltına alan ekipler, diğer zanlıları da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Şüphelilerin noter, otel ve bazı iş yerlerine giriş ve çıkış anları da güvenlik kameralarınca görüntülendi.

türkiye

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mersin, arazi, arazi satışı, dublör, gözaltı