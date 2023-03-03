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https://sputniknews.com.tr/20230303/araziyi-dublor-kullanarak-satmaya-calisan-3-kisiden-biri-yakalandi-1067761998.html
Araziyi 'dublör' kullanarak satmaya çalışan 3 kişiden biri yakalandı
Araziyi 'dublör' kullanarak satmaya çalışan 3 kişiden biri yakalandı
Mersin'de, yurt dışında yaşayan bir kişiye ait araziyi ona benzeyen birini kullanarak satma girişiminde bulunarak müteahhidi dolandırmaya çalıştıkları iddia... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T13:31+0300
2023-03-03T13:31+0300
türkiye
mersin
arazi
arazi satışı
dublör
gözaltı
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Polise başvuran müteahhit Y.B, kent merkezinde piyasa değeri 200 milyon lira olan araziyi almak için 3 kişiyle iletişime geçtiğini söyledi.Bu kişilerin kendisinden kat karşılığı bina inşa edileceği için ön ödeme olarak 400 bin avro ve 2 milyon lira talep ettiğini, daha sonra araziyle ilgili tapu görevlileriyle görüşmeye gittiğini belirten Y.B'nin, burada dolandırılmaya çalışıldığını ifade etmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.Araştırmalar sonucunda şüphelilerin, araziyi yurt dışında yaşayan sahibinin bilgi ve rızası olmadan "dublör" kullanarak sahte vekaletle satmaya çalıştığı belirlendi.Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin H.Ş, A.Ç. ve A.B. olduğunu tespit etti.Düzenledikleri operasyonla A.B'yi gözaltına alan ekipler, diğer zanlıları da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Şüphelilerin noter, otel ve bazı iş yerlerine giriş ve çıkış anları da güvenlik kameralarınca görüntülendi.
türkiye
mersin
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mersin, arazi, arazi satışı, dublör, gözaltı
mersin, arazi, arazi satışı, dublör, gözaltı

Araziyi 'dublör' kullanarak satmaya çalışan 3 kişiden biri yakalandı

13:31 03.03.2023
© İHAtutuklama, gözaltı,
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© İHA
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Mersin'de, yurt dışında yaşayan bir kişiye ait araziyi ona benzeyen birini kullanarak satma girişiminde bulunarak müteahhidi dolandırmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheliden biri gözaltına alındı.
Polise başvuran müteahhit Y.B, kent merkezinde piyasa değeri 200 milyon lira olan araziyi almak için 3 kişiyle iletişime geçtiğini söyledi.
Bu kişilerin kendisinden kat karşılığı bina inşa edileceği için ön ödeme olarak 400 bin avro ve 2 milyon lira talep ettiğini, daha sonra araziyle ilgili tapu görevlileriyle görüşmeye gittiğini belirten Y.B'nin, burada dolandırılmaya çalışıldığını ifade etmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.
Araştırmalar sonucunda şüphelilerin, araziyi yurt dışında yaşayan sahibinin bilgi ve rızası olmadan "dublör" kullanarak sahte vekaletle satmaya çalıştığı belirlendi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin H.Ş, A.Ç. ve A.B. olduğunu tespit etti.
Düzenledikleri operasyonla A.B'yi gözaltına alan ekipler, diğer zanlıları da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Şüphelilerin noter, otel ve bazı iş yerlerine giriş ve çıkış anları da güvenlik kameralarınca görüntülendi.
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