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https://sputniknews.com.tr/20230303/anitkabiri-ziyaret-eden-eda-ece-gozyaslarini-tutamadi-1067757840.html
Anıtkabir’i ziyaret eden Eda Ece gözyaşlarını tutamadı
Anıtkabir’i ziyaret eden Eda Ece gözyaşlarını tutamadı
Yasak Elma dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Eda Ece Anıtkabir’i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yazdığı satırları okuyan Ece... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T12:29+0300
2023-03-03T12:29+0300
yaşam
eda ece
oyuncu
anıtkabir
atatürk
ankara
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Oyuncu Eda Ece, Ankara'daki depremzedelerin yanına gitti, sonrasında da Anıtkabir'i ziyaret etti. Ece, yaşadıklarından dolayı Anıtkabir’de ''gözyaşlarına hakim olamadığını' söyledi.Atatürk’e içini döktüğü defteri imzalarken konuşma yapan Ece, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Ece, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220810/genclerbirliginin-100yil-formasinda-anitkabir-detayi-1059780305.html
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eda ece, oyuncu, anıtkabir, atatürk, ankara
eda ece, oyuncu, anıtkabir, atatürk, ankara

Anıtkabir’i ziyaret eden Eda Ece gözyaşlarını tutamadı

12:29 03.03.2023
© YouTube / Yasak ElmaEda Ece
Eda Ece - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© YouTube / Yasak Elma
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Yasak Elma dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Eda Ece Anıtkabir’i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yazdığı satırları okuyan Ece, gözyaşlarına hakim olamadı.
Oyuncu Eda Ece, Ankara'daki depremzedelerin yanına gitti, sonrasında da Anıtkabir'i ziyaret etti. Ece, yaşadıklarından dolayı Anıtkabir’de ''gözyaşlarına hakim olamadığını' söyledi.
Atatürk’e içini döktüğü defteri imzalarken konuşma yapan Ece, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Ece, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün sizleri görmek çok güzeldi. Hastanede yatan çocukları ziyaret ettik. Yanınızda olduğumuzu hissettirmeye çalıştık, başka bir amacımız yok. Size bizi 6 yıldır izlediğiniz için gönül borcumuz var. Duygusal olarak o kadar yara aldım ki bu ay, ne yapsam az kalıyor sanki panik halim geçmiyor. Çekilen acılara empati yaptıkça huzur içinde yaşayamıyorum. Sırtım boynum gerçek anlamda büküldü. Sesim kısıldı. Hepinizin bildiği en sevdiğim şey olan mizah bile çaresiz, iyileştirmiyor. Sevgili Ata’mın huzuruna çıkınca bugün, bütün bu dolmuşlukla gözyaşlarımı tutamadım. Böyle duygusal bir ay geçirirken Anıtkabir’de olmak çok iyi geldi. Ata’m bugün deftere sana yazı yazarken ellerim titredi, kelimelerime zor nokta koydum. Emanetine iyi bakıyor muyuz diye düşündüm. Bu güzel ülke için sana minnettarız. Emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır, bizler buradayız. Huzur içinde uyu Atam…”

Gençlerbirliği - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
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