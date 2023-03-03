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https://sputniknews.com.tr/20230303/aksenerin-milletvekilleriyle-toplantisi-sona-erdi-turkiye-iyi-olacak-1067744196.html
Akşener'in milletvekilleriyle toplantısı sona erdi: 'Türkiye iyi olacak'
Akşener'in milletvekilleriyle toplantısı sona erdi: 'Türkiye iyi olacak'
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü Altılı Masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T04:52+0300
2023-03-03T04:52+0300
politika
meral akşener
iyi parti
altılı masa
açıklama
toplantı
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partinin ek binasında gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Milletvekilleri ve bazı Başkanlık Divanı üyeleri ise toplantıya ilişkin soruya, "Genel İdare Kurulu toplantısını bekleyin", "Her şey iyi olacak" ve "Türkiye iyi olacak" yanıtını verdi.Akşener'in saat 14.00'teki Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.Bu arada Akşener partiden ayrılırken gençlik kolları üyelerince "Milletin umudu Meral Akşener" ve "İşte lider, işte Akşener" şeklinde slogan atıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230302/iyi-partide-aday-mesai-1067740109.html
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meral akşener, iyi parti, altılı masa, açıklama, toplantı
meral akşener, iyi parti, altılı masa, açıklama, toplantı

Akşener'in milletvekilleriyle toplantısı sona erdi: 'Türkiye iyi olacak'

04:52 03.03.2023
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü altılı masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle yaptığı toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Akşener, "Türkiye iyi olacak" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü altılı masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle yaptığı toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Akşener, Türkiye iyi olacak dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü Altılı Masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle yaptığı toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Akşener, "Türkiye iyi olacak" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partinin ek binasında gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Milletvekilleri ve bazı Başkanlık Divanı üyeleri ise toplantıya ilişkin soruya, "Genel İdare Kurulu toplantısını bekleyin", "Her şey iyi olacak" ve "Türkiye iyi olacak" yanıtını verdi.
Akşener'in saat 14.00'teki Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.
Bu arada Akşener partiden ayrılırken gençlik kolları üyelerince "Milletin umudu Meral Akşener" ve "İşte lider, işte Akşener" şeklinde slogan atıldı.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı sona erdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
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İYİ Parti'de aday mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı
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