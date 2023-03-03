https://sputniknews.com.tr/20230303/aksenerin-milletvekilleriyle-toplantisi-sona-erdi-turkiye-iyi-olacak-1067744196.html

Akşener'in milletvekilleriyle toplantısı sona erdi: 'Türkiye iyi olacak'

Akşener'in milletvekilleriyle toplantısı sona erdi: 'Türkiye iyi olacak'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü Altılı Masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T04:52+0300

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politika

meral akşener

iyi parti

altılı masa

açıklama

toplantı

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partinin ek binasında gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Milletvekilleri ve bazı Başkanlık Divanı üyeleri ise toplantıya ilişkin soruya, "Genel İdare Kurulu toplantısını bekleyin", "Her şey iyi olacak" ve "Türkiye iyi olacak" yanıtını verdi.Akşener'in saat 14.00'teki Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.Bu arada Akşener partiden ayrılırken gençlik kolları üyelerince "Milletin umudu Meral Akşener" ve "İşte lider, işte Akşener" şeklinde slogan atıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230302/iyi-partide-aday-mesai-1067740109.html

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meral akşener, iyi parti, altılı masa, açıklama, toplantı