https://sputniknews.com.tr/20230303/aksenerin-istegiyle-istifa-eden-pacaci-gorevine-geri-dondu-1067780121.html

Akşener'in isteğiyle istifa eden Paçacı, görevine geri döndü

Akşener'in isteğiyle istifa eden Paçacı, görevine geri döndü

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in isteğiyle görevinden ayrılan Cihan Paçacı, görevine geri döndü. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T19:56+0300

2023-03-03T19:56+0300

2023-03-03T19:56+0300

politika

mustafa cihan paçacı

meral akşener

istifa

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener’in isteğiyle görevinden ayrılan Cihan Paçacı, görevine geri döndü.Paçacı, Nagehan Alçı'ya verdiği röportajda, cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Altılı masa çoklu adayla çıkabilir, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir" demişti.

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Sputnik Türkiye

mustafa cihan paçacı, meral akşener, istifa