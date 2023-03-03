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Akşener'in isteğiyle istifa eden Paçacı, görevine geri döndü
Akşener'in isteğiyle istifa eden Paçacı, görevine geri döndü
İYİ Parti lideri Meral Akşener’in isteğiyle görevinden ayrılan Cihan Paçacı, görevine geri döndü. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T19:56+0300
2023-03-03T19:56+0300
politika
mustafa cihan paçacı
meral akşener
istifa
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener’in isteğiyle görevinden ayrılan Cihan Paçacı, görevine geri döndü.Paçacı, Nagehan Alçı'ya verdiği röportajda, cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Altılı masa çoklu adayla çıkabilir, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir" demişti.
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mustafa cihan paçacı, meral akşener, istifa
mustafa cihan paçacı, meral akşener, istifa

Akşener'in isteğiyle istifa eden Paçacı, görevine geri döndü

19:56 03.03.2023
© AAİYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı
İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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İYİ Parti lideri Meral Akşener’in isteğiyle görevinden ayrılan Cihan Paçacı, görevine geri döndü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener’in isteğiyle görevinden ayrılan Cihan Paçacı, görevine geri döndü.
Paçacı, Nagehan Alçı'ya verdiği röportajda, cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Altılı masa çoklu adayla çıkabilir, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir" demişti.
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