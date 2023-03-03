https://sputniknews.com.tr/20230303/aksenerin-aciklamalari-sonrasi-chpli-kusoglu-mansur-yavas-ile-gorusecek-1067776491.html

Akşener'in açıklamaları sonrası CHP'li Kuşoğlu, Mansur Yavaş ile görüşecek

Akşener'in açıklamaları sonrası CHP'li Kuşoğlu, Mansur Yavaş ile görüşecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı adaylığı için çağrıda bulunduğu Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu görüşecek. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T17:49+0300

2023-03-03T17:49+0300

2023-03-03T17:49+0300

politika

iyi parti

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Halk TV'nin aktardığına göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmeye gönderdi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu 12. görüşmenin ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu toplamıştı.Yaklaşık 1.5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230303/iyi-parti-lideri-aksener-aciklama-yapiyor-1067763697.html

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