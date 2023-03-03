https://sputniknews.com.tr/20230303/aksenerin-aciklamalari-sonrasi-chpli-kusoglu-mansur-yavas-ile-gorusecek-1067776491.html
Akşener'in açıklamaları sonrası CHP'li Kuşoğlu, Mansur Yavaş ile görüşecek
Akşener'in açıklamaları sonrası CHP'li Kuşoğlu, Mansur Yavaş ile görüşecek
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı adaylığı için çağrıda bulunduğu Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu görüşecek. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T17:49+0300
2023-03-03T17:49+0300
2023-03-03T17:49+0300
politika
iyi parti
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Halk TV'nin aktardığına göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmeye gönderdi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu 12. görüşmenin ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu toplamıştı.Yaklaşık 1.5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230303/iyi-parti-lideri-aksener-aciklama-yapiyor-1067763697.html
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iyi parti
Akşener'in açıklamaları sonrası CHP'li Kuşoğlu, Mansur Yavaş ile görüşecek
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı adaylığı için çağrıda bulunduğu Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu görüşecek.
Halk TV'nin aktardığına göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmeye gönderdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu 12. görüşmenin ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu toplamıştı.
Yaklaşık 1.5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu.