https://sputniknews.com.tr/20230303/aksenerin-aciklamalari-sonrasi-5-partiden-telefon-diplomasisi-1067776270.html

Akşener'in açıklamaları sonrası 5 partiden telefon diplomasisi: Ortak açıklama yapılacak

Akşener'in açıklamaları sonrası 5 partiden telefon diplomasisi: Ortak açıklama yapılacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in yaptığı açıklamanın ardından masada kalan beş partinin genel başkanı telefon diplomasisi gerçekleştirdi. Parti kurmayları... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T17:39+0300

2023-03-03T17:39+0300

2023-03-03T17:46+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

altılı masa

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı açıklamanın ardından beş parti genel başkanı arasında telefon trafiği yaşandı.Beş genel başkanın ortak açıklama yapması bekleniyor.İYİ Parti masadan ayrıldıAltılı Masa’nın Saadet Partisi’nde gerçekleştirdiği toplantının ardından İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener, masadan kalktığını açıkladı. Masada kalan CHP, Saadet, DEVA, Demokrat ve Gelecek Partisi’nin atacağı adım merak ediliyordu. Akşener’in açıklamasının ardından beş partinin genel başkanının telefon diplomasisi gerçekleştirerek, durumu değerlendirdiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre bu görüşme sonrasında ortak bildiri için genel başkanlar kurmaylarına yetki verdi. Parti kurmayları arasında ortak metnin hazırlanması için çalışma başlatıldı.

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2023

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altılı masa