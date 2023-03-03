Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230303/aksenerin-aciklamalari-sonrasi-5-partiden-telefon-diplomasisi-1067776270.html
Akşener'in açıklamaları sonrası 5 partiden telefon diplomasisi: Ortak açıklama yapılacak
Akşener'in açıklamaları sonrası 5 partiden telefon diplomasisi: Ortak açıklama yapılacak
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in yaptığı açıklamanın ardından masada kalan beş partinin genel başkanı telefon diplomasisi gerçekleştirdi. Parti kurmayları... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T17:39+0300
2023-03-03T17:46+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
altılı masa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/05/1065433067_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38882015782811a0585b3cc7a6747363.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı açıklamanın ardından beş parti genel başkanı arasında telefon trafiği yaşandı.Beş genel başkanın ortak açıklama yapması bekleniyor.İYİ Parti masadan ayrıldıAltılı Masa’nın Saadet Partisi’nde gerçekleştirdiği toplantının ardından İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener, masadan kalktığını açıkladı. Masada kalan CHP, Saadet, DEVA, Demokrat ve Gelecek Partisi’nin atacağı adım merak ediliyordu. Akşener’in açıklamasının ardından beş partinin genel başkanının telefon diplomasisi gerçekleştirerek, durumu değerlendirdiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre bu görüşme sonrasında ortak bildiri için genel başkanlar kurmaylarına yetki verdi. Parti kurmayları arasında ortak metnin hazırlanması için çalışma başlatıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/05/1065433067_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_232e0121f887009a69b6bfaf9766682b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
altılı masa
altılı masa

Akşener'in açıklamaları sonrası 5 partiden telefon diplomasisi: Ortak açıklama yapılacak

17:39 03.03.2023 (güncellendi: 17:46 03.03.2023)
© CHPCHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10. kez toplandı.
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10. kez toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© CHP
Abone olTelegram
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in yaptığı açıklamanın ardından masada kalan beş partinin genel başkanı telefon diplomasisi gerçekleştirdi. Parti kurmayları ortak açıklama için hazırlık yapıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı açıklamanın ardından beş parti genel başkanı arasında telefon trafiği yaşandı.
Beş genel başkanın ortak açıklama yapması bekleniyor.

İYİ Parti masadan ayrıldı

Altılı Masa’nın Saadet Partisi’nde gerçekleştirdiği toplantının ardından İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener, masadan kalktığını açıkladı. Masada kalan CHP, Saadet, DEVA, Demokrat ve Gelecek Partisi’nin atacağı adım merak ediliyordu. Akşener’in açıklamasının ardından beş partinin genel başkanının telefon diplomasisi gerçekleştirerek, durumu değerlendirdiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre bu görüşme sonrasında ortak bildiri için genel başkanlar kurmaylarına yetki verdi. Parti kurmayları arasında ortak metnin hazırlanması için çalışma başlatıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала