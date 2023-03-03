https://sputniknews.com.tr/20230303/akinci-ve-tb2ler-deprem-bolgesinde-2417-saat-6-dakika-uctu-1067787364.html

AKINCI ve TB2'ler deprem bölgesinde 2417 saat 6 dakika uçtu

AKINCI ve TB2'ler deprem bölgesinde 2417 saat 6 dakika uçtu

Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları, 2417 saat 6 dakika görev uçuşu icra etti. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023-03-03T23:17+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

akıncı

bayraktar tb2

bayraktar

deprem

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'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleştiği günden itibaren Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları deprem bölgede 2417 saat 6 dakika uçtu.Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem Bölgesinde Görevli Milli İHA'lar 9 Bayraktar AKINCI, 8'i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli 42 Bayraktar TB2 ilk günden itibaren toplam 2417 saat 6 dakika görev uçuşu icra ettiler. Güvenlik ve hasar tespit çalışmaları için uçuş görevleri devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.Baykar tarafından deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına yüksek çözünürlüklü görüntü alan Baykar Hızlı Haritalama Sistemi de kullanılıyor.

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