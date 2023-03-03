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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230303/akinci-ve-tb2ler-deprem-bolgesinde-2417-saat-6-dakika-uctu-1067787364.html
AKINCI ve TB2'ler deprem bölgesinde 2417 saat 6 dakika uçtu
AKINCI ve TB2'ler deprem bölgesinde 2417 saat 6 dakika uçtu
Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları, 2417 saat 6 dakika görev uçuşu icra etti. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
akıncı
bayraktar tb2
bayraktar
deprem
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'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleştiği günden itibaren Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları deprem bölgede 2417 saat 6 dakika uçtu.Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem Bölgesinde Görevli Milli İHA'lar 9 Bayraktar AKINCI, 8'i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli 42 Bayraktar TB2 ilk günden itibaren toplam 2417 saat 6 dakika görev uçuşu icra ettiler. Güvenlik ve hasar tespit çalışmaları için uçuş görevleri devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.Baykar tarafından deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına yüksek çözünürlüklü görüntü alan Baykar Hızlı Haritalama Sistemi de kullanılıyor.
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akıncı, bayraktar tb2, bayraktar, deprem
akıncı, bayraktar tb2, bayraktar, deprem

AKINCI ve TB2'ler deprem bölgesinde 2417 saat 6 dakika uçtu

23:15 03.03.2023 (güncellendi: 23:17 03.03.2023)
© AABayraktar AKINCI TİHA
Bayraktar AKINCI TİHA - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları, 2417 saat 6 dakika görev uçuşu icra etti.
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleştiği günden itibaren Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları deprem bölgede 2417 saat 6 dakika uçtu.
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem Bölgesinde Görevli Milli İHA'lar 9 Bayraktar AKINCI, 8'i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli 42 Bayraktar TB2 ilk günden itibaren toplam 2417 saat 6 dakika görev uçuşu icra ettiler. Güvenlik ve hasar tespit çalışmaları için uçuş görevleri devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Baykar tarafından deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına yüksek çözünürlüklü görüntü alan Baykar Hızlı Haritalama Sistemi de kullanılıyor.
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