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https://sputniknews.com.tr/20230303/ak-partili-bulent-turan-biri-tweet-atiyor-10-dakika-sonra-siliyor-bu-siyasi-dansozluktur-1067782048.html
AK Partili Bülent Turan: Biri tweet atıyor, 10 dakika sonra siliyor, bu siyasi dansözlüktür
AK Partili Bülent Turan: Biri tweet atıyor, 10 dakika sonra siliyor, bu siyasi dansözlüktür
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın son toplantısını eleştirdi. Turan, "Tweet atıp silmek siyasi... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T21:16+0300
2023-03-03T21:16+0300
politika
bülent turan
ak parti
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın son toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, “Biri tweet atıyor, 10 dakika sonra siliyor. Bu tam bir siyasi dansözlüktür. Biri sormadan aday olduğunu iddia ediyor, ülke ülke geziyor. Birileri de tamamen sessiz kalarak sadece 2 vekillik için tüm siyasi hayatını, hatırasını adeta gömüyor. Bu tavrın ve ekibin bırakın Türkiye’ye, kendilerine faydası olmadığını şu son birkaç günde görmüş olduk” dedi.Turan, TBMM’de yaptığı değerlendirmede Millet İttifakı'nın son toplantısında da aday çıkaramamasını değerlendirdi. Turan, “Ülkemiz önemli büyük bir seçime hazırlanıyor; ancak 6’lı Masa diye ifade edilen yapının son siyasi kavgası tam bir ibretlik tablodur. Biri tweet atıyor, 10 dakika sonra siliyor. Bu tam bir siyasi dansözlüktür. Biri sormadan aday olduğunu iddia ediyor, ülke ülke geziyor. Birileri de tamamen sessiz kalarak sadece 2 vekillik için tüm siyasi hayatını, hatırasını adeta gömüyor. Bu tavrın ve ekibin bırakın Türkiye’ye, kendilerine faydası olmadığını şu son birkaç günde görmüş olduk. Biz isterdik ki güçlü, prensipli ve zamanında bir aday açıklansın, bu adayla yarışalım. Çünkü iyi muhalefet iyi iktidarın da referansıdır aynı zamanda. Ama bu saatten sonra açıklanacak olan aday olsa olsa usulen bir adaylıktır. 6’lı Masanın isteği güçlü bir Cumhurbaşkanı önemli bir siyasi liderlik değil, sadece bir özel kalem müdürü arayışıdır” dedi.Turan, Millet İttifakı'nın adayını zamanında açıklayamamasından dolayı tartışmaların olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
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bülent turan, ak parti

AK Partili Bülent Turan: Biri tweet atıyor, 10 dakika sonra siliyor, bu siyasi dansözlüktür

21:16 03.03.2023
© DHAAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© DHA
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın son toplantısını eleştirdi. Turan, "Tweet atıp silmek siyasi dansözlüktür" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın son toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, Biri tweet atıyor, 10 dakika sonra siliyor. Bu tam bir siyasi dansözlüktür. Biri sormadan aday olduğunu iddia ediyor, ülke ülke geziyor. Birileri de tamamen sessiz kalarak sadece 2 vekillik için tüm siyasi hayatını, hatırasını adeta gömüyor. Bu tavrın ve ekibin bırakın Türkiye’ye, kendilerine faydası olmadığını şu son birkaç günde görmüş olduk” dedi.
Turan, TBMM’de yaptığı değerlendirmede Millet İttifakı'nın son toplantısında da aday çıkaramamasını değerlendirdi. Turan, “Ülkemiz önemli büyük bir seçime hazırlanıyor; ancak 6’lı Masa diye ifade edilen yapının son siyasi kavgası tam bir ibretlik tablodur. Biri tweet atıyor, 10 dakika sonra siliyor. Bu tam bir siyasi dansözlüktür. Biri sormadan aday olduğunu iddia ediyor, ülke ülke geziyor. Birileri de tamamen sessiz kalarak sadece 2 vekillik için tüm siyasi hayatını, hatırasını adeta gömüyor. Bu tavrın ve ekibin bırakın Türkiye’ye, kendilerine faydası olmadığını şu son birkaç günde görmüş olduk. Biz isterdik ki güçlü, prensipli ve zamanında bir aday açıklansın, bu adayla yarışalım. Çünkü iyi muhalefet iyi iktidarın da referansıdır aynı zamanda. Ama bu saatten sonra açıklanacak olan aday olsa olsa usulen bir adaylıktır. 6’lı Masanın isteği güçlü bir Cumhurbaşkanı önemli bir siyasi liderlik değil, sadece bir özel kalem müdürü arayışıdır” dedi.

Turan, Millet İttifakı'nın adayını zamanında açıklayamamasından dolayı tartışmaların olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Keşke bu adayla siyasi bir kampanya başlatılsaydı. Keşke biz fikirlerimizi, projelerimizi onunla tartışabilseydik. Hatta şu anda hepimizin canını yakan deprem felaketinden sonra adaylar bölgeye gidip beraberce fikirlerini paylaşabilseydi. Kanaatlerini, eksikleri, fazlaları değerlendirebilseydi. Ancak kendi aralarındaki kavgadan maalesef başka bir gündeme imkan kalmadı. Ne deprem gündemlerinde ne de Türkiye gündemlerinde. Varsa yoksa kendi kavgaları, varsa yoksa siyasi manevrayla öne geçme tartışmaları."
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