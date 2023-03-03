https://sputniknews.com.tr/20230303/ak-partili-bulent-turan-biri-tweet-atiyor-10-dakika-sonra-siliyor-bu-siyasi-dansozluktur-1067782048.html

AK Partili Bülent Turan: Biri tweet atıyor, 10 dakika sonra siliyor, bu siyasi dansözlüktür

AK Partili Bülent Turan: Biri tweet atıyor, 10 dakika sonra siliyor, bu siyasi dansözlüktür

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın son toplantısını eleştirdi. Turan, "Tweet atıp silmek siyasi... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T21:16+0300

2023-03-03T21:16+0300

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politika

bülent turan

ak parti

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın son toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, “Biri tweet atıyor, 10 dakika sonra siliyor. Bu tam bir siyasi dansözlüktür. Biri sormadan aday olduğunu iddia ediyor, ülke ülke geziyor. Birileri de tamamen sessiz kalarak sadece 2 vekillik için tüm siyasi hayatını, hatırasını adeta gömüyor. Bu tavrın ve ekibin bırakın Türkiye’ye, kendilerine faydası olmadığını şu son birkaç günde görmüş olduk” dedi.Turan, TBMM’de yaptığı değerlendirmede Millet İttifakı'nın son toplantısında da aday çıkaramamasını değerlendirdi. Turan, “Ülkemiz önemli büyük bir seçime hazırlanıyor; ancak 6’lı Masa diye ifade edilen yapının son siyasi kavgası tam bir ibretlik tablodur. Biri tweet atıyor, 10 dakika sonra siliyor. Bu tam bir siyasi dansözlüktür. Biri sormadan aday olduğunu iddia ediyor, ülke ülke geziyor. Birileri de tamamen sessiz kalarak sadece 2 vekillik için tüm siyasi hayatını, hatırasını adeta gömüyor. Bu tavrın ve ekibin bırakın Türkiye’ye, kendilerine faydası olmadığını şu son birkaç günde görmüş olduk. Biz isterdik ki güçlü, prensipli ve zamanında bir aday açıklansın, bu adayla yarışalım. Çünkü iyi muhalefet iyi iktidarın da referansıdır aynı zamanda. Ama bu saatten sonra açıklanacak olan aday olsa olsa usulen bir adaylıktır. 6’lı Masanın isteği güçlü bir Cumhurbaşkanı önemli bir siyasi liderlik değil, sadece bir özel kalem müdürü arayışıdır” dedi.Turan, Millet İttifakı'nın adayını zamanında açıklayamamasından dolayı tartışmaların olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

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bülent turan, ak parti