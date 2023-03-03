https://sputniknews.com.tr/20230303/ak-partiden-ilk-aciklama-bundan-sonra-ne-yaparlasa-yapsinlar-6li-dikis-tutmaz-1067777084.html
AK Parti'den ilk açıklama: Bundan sonra ne yaparlasa yapsınlar 6'lı masa dikiş tutmaz
AK Parti'den ilk açıklama: Bundan sonra ne yaparlasa yapsınlar 6'lı masa dikiş tutmaz
AK Parti'den İYİ Parti'nin 6'lı masayı dağıtmasına ilişkin yorum geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bundan sonra ne yaparlasa yapsınlar... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T18:03+0300
2023-03-03T18:03+0300
2023-03-03T18:09+0300
politika
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iyi parti
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AK Parti'den İYİ Parti'nin 6'lı masayı dağıtmasına ilişkin yorum geldi.AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Bundan sonra ne yaparlasa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz" dedi.
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ak parti, iyi parti
AK Parti'den ilk açıklama: Bundan sonra ne yaparlasa yapsınlar 6'lı masa dikiş tutmaz
18:03 03.03.2023 (güncellendi: 18:09 03.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AK Parti'den İYİ Parti'nin 6'lı masayı dağıtmasına ilişkin yorum geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bundan sonra ne yaparlasa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz" dedi.
AK Parti'den İYİ Parti'nin 6'lı masayı dağıtmasına ilişkin yorum geldi.
AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Bundan sonra ne yaparlasa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz" dedi.