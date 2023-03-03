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https://sputniknews.com.tr/20230303/ak-partiden-ilk-aciklama-bundan-sonra-ne-yaparlasa-yapsinlar-6li-dikis-tutmaz-1067777084.html
AK Parti'den ilk açıklama: Bundan sonra ne yaparlasa yapsınlar 6'lı masa dikiş tutmaz
AK Parti'den ilk açıklama: Bundan sonra ne yaparlasa yapsınlar 6'lı masa dikiş tutmaz
AK Parti'den İYİ Parti'nin 6'lı masayı dağıtmasına ilişkin yorum geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bundan sonra ne yaparlasa yapsınlar... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T18:03+0300
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AK Parti'den İYİ Parti'nin 6'lı masayı dağıtmasına ilişkin yorum geldi.AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Bundan sonra ne yaparlasa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz" dedi.
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ak parti, iyi parti
ak parti, iyi parti

AK Parti'den ilk açıklama: Bundan sonra ne yaparlasa yapsınlar 6'lı masa dikiş tutmaz

18:03 03.03.2023 (güncellendi: 18:09 03.03.2023)
© AAAK Parti - bayrak - logo
AK Parti - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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AK Parti'den İYİ Parti'nin 6'lı masayı dağıtmasına ilişkin yorum geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bundan sonra ne yaparlasa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz" dedi.
AK Parti'den İYİ Parti'nin 6'lı masayı dağıtmasına ilişkin yorum geldi.
AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Bundan sonra ne yaparlasa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz" dedi.
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