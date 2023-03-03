https://sputniknews.com.tr/20230303/ak-parti-rize-il-baskanligina-atama-1067740707.html
AK Parti Rize İl Başkanlığı'na atama
AK Parti Rize İl Başkanlığı'na atama
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığına Hikmet Ayar'ı atadı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T00:25+0300
2023-03-03T00:25+0300
2023-03-03T00:27+0300
türkiye
ak parti
ak parti rize il başkanlığı
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AK Parti Rize İl Başkanlığına Hikmet Ayar atandı.AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Rize İl Başkanlığına Ayar'ın atandığı belirtildi.Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı eski il başkanı İshak Alim'e teşekkür edilen paylaşımda, yeni il başkanı Ayar'a başarılar dilendi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/ak-partide-5-il-baskanligina-atama-1067680731.html
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ak parti, ak parti rize il başkanlığı
ak parti, ak parti rize il başkanlığı
AK Parti Rize İl Başkanlığı'na atama
00:25 03.03.2023 (güncellendi: 00:27 03.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığına Hikmet Ayar'ı atadı.
AK Parti Rize İl Başkanlığına Hikmet Ayar atandı.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Rize İl Başkanlığına Ayar'ın atandığı belirtildi.
Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı eski il başkanı İshak Alim'e teşekkür edilen paylaşımda, yeni il başkanı Ayar'a başarılar dilendi.