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AK Parti Rize İl Başkanlığı'na atama
AK Parti Rize İl Başkanlığı'na atama
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığına Hikmet Ayar'ı atadı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
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ak parti
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AK Parti Rize İl Başkanlığına Hikmet Ayar atandı.AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Rize İl Başkanlığına Ayar'ın atandığı belirtildi.Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı eski il başkanı İshak Alim'e teşekkür edilen paylaşımda, yeni il başkanı Ayar'a başarılar dilendi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/ak-partide-5-il-baskanligina-atama-1067680731.html
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ak parti, ak parti rize il başkanlığı
ak parti, ak parti rize il başkanlığı

AK Parti Rize İl Başkanlığı'na atama

00:25 03.03.2023 (güncellendi: 00:27 03.03.2023)
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığına Hikmet Ayar'ı atadı.
AK Parti Rize İl Başkanlığına Hikmet Ayar atandı.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Rize İl Başkanlığına Ayar'ın atandığı belirtildi.
Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı eski il başkanı İshak Alim'e teşekkür edilen paylaşımda, yeni il başkanı Ayar'a başarılar dilendi.
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
TÜRKİYE
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama
1 Mart, 22:19
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