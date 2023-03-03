https://sputniknews.com.tr/20230303/adiyamanda-depremlerde-yikilan-binanin-yapi-denetim-sorumlusu-tutuklandi-1067781297.html
Adıyaman'da depremlerde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
Adıyaman'da depremlerde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T20:42+0300
2023-03-03T20:42+0300
2023-03-03T20:42+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
deprem
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depemlerde 11 ilde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.Bu kapsamda, Adıyaman'da yıkılan ve 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği "Furkan Apartmanı"nın yapı denetim sorumlusu Hasan Atay, Adıyaman merkezde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atay, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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adıyaman, deprem
Adıyaman'da depremlerde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depemlerde 11 ilde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Adıyaman'da yıkılan ve 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği "Furkan Apartmanı"nın yapı denetim sorumlusu Hasan Atay, Adıyaman merkezde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atay, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.