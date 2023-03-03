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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230303/adiyamanda-depremlerde-yikilan-binanin-yapi-denetim-sorumlusu-tutuklandi-1067781297.html
Adıyaman'da depremlerde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
Adıyaman'da depremlerde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
deprem
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depemlerde 11 ilde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.Bu kapsamda, Adıyaman'da yıkılan ve 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği "Furkan Apartmanı"nın yapı denetim sorumlusu Hasan Atay, Adıyaman merkezde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atay, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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adıyaman, deprem
adıyaman, deprem

Adıyaman'da depremlerde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

20:42 03.03.2023
© AAAdıyaman
Adıyaman - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depemlerde 11 ilde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Adıyaman'da yıkılan ve 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği "Furkan Apartmanı"nın yapı denetim sorumlusu Hasan Atay, Adıyaman merkezde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atay, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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