Abdulkadir Selvi: 'Deprem sorununu kim çözer?' anketinde ikinci sıraya dikkat

"Ankete katılanların yüzde 29.3’ü “AK Parti” çözer diyor. “CHP” diyenlerin oranı yüzde 19.1. “HDP” çözer diyenler yüzde 6 çıkarken, onu yüzde 5.6’yla “İYİ Parti” takip ediyor. “MHP” diyenlerin oranı ise yüzde 2.3 çıkıyor. Pandemi, ekonomik sorunlar ve deprem gibi ağır sorunlar yaşamamıza rağmen halk, bu sorunu muhalefet çözer demedi. Muhalefetin asıl üzerinde durması gereken nokta burası. Muhalefet çare olamıyor, muhalefet bu kadar ağır bir tabloya rağmen umut vermiyor. Ankette bir nokta daha dikkatimi çekti. İkinci sırada çıkan veriye hem iktidarın hem muhalefetin dikkat etmesi gerekiyor. Ankete katılanların yüzde 21.3’ü “Hiçbiri çözemez” diyor. Bu siyasete olan güvensizliği yansıtması açısından çarpıcı bir veri."