https://sputniknews.com.tr/20230303/abdulkadir-selvi-deprem-sorununu-kim-cozer-anketinde-ikinci-siraya-dikkat-1067748032.html
Abdulkadir Selvi: 'Deprem sorununu kim çözer?' anketinde ikinci sıraya dikkat
Abdulkadir Selvi: 'Deprem sorununu kim çözer?' anketinde ikinci sıraya dikkat
Abdulkadir Selvi, depremin ardından yapılan 'Bu sorunu kim çözer' anketinin sonuçlarını paylaştı. En çok güvenin AK Parti'ye olduğunun altını çizen Selvi... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T09:30+0300
2023-03-03T09:30+0300
2023-03-03T09:31+0300
politika
türkiye
abdulkadir selvi
kemal kılıçdaroğlu
deprem
ak parti
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Hürriyet yazarı Selvi Optimar'ın 11 ili etkileyen depremin ardından gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Selvi yazısında verileri şu şekilde paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20230302/haluk-levent-depremde-ebeveyn-kaybi-yasayan-universiteli-genclerimize-aylik-5-bin-tl-burs-verecegiz-1067688221.html
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türkiye, abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, deprem, ak parti
türkiye, abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, deprem, ak parti
Abdulkadir Selvi: 'Deprem sorununu kim çözer?' anketinde ikinci sıraya dikkat
09:30 03.03.2023 (güncellendi: 09:31 03.03.2023) Abone ol
Abdulkadir Selvi, depremin ardından yapılan 'Bu sorunu kim çözer' anketinin sonuçlarını paylaştı. En çok güvenin AK Parti'ye olduğunun altını çizen Selvi, ankete katılanların büyük bir bölümünün de 'Kimse çözemez' yanıtı verdiğini vurguladı.
Hürriyet yazarı Selvi Optimar'ın 11 ili etkileyen depremin ardından gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.
Selvi yazısında
verileri şu şekilde paylaştı:
"Ankete katılanların yüzde 29.3’ü “AK Parti” çözer diyor. “CHP” diyenlerin oranı yüzde 19.1. “HDP” çözer diyenler yüzde 6 çıkarken, onu yüzde 5.6’yla “İYİ Parti” takip ediyor. “MHP” diyenlerin oranı ise yüzde 2.3 çıkıyor. Pandemi, ekonomik sorunlar ve deprem gibi ağır sorunlar yaşamamıza rağmen halk, bu sorunu muhalefet çözer demedi. Muhalefetin asıl üzerinde durması gereken nokta burası. Muhalefet çare olamıyor, muhalefet bu kadar ağır bir tabloya rağmen umut vermiyor. Ankette bir nokta daha dikkatimi çekti. İkinci sırada çıkan veriye hem iktidarın hem muhalefetin dikkat etmesi gerekiyor. Ankete katılanların yüzde 21.3’ü “Hiçbiri çözemez” diyor. Bu siyasete olan güvensizliği yansıtması açısından çarpıcı bir veri."