https://sputniknews.com.tr/20230303/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-ordusu-zelenskiye-bas-kaldirabilir-1067783865.html

ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy'e baş kaldırabilir

ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy'e baş kaldırabilir

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ordusunun cephedeki başarısızlıklar nedeniyle Zelenskiy'e baş kaldırabileceğini... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T22:15+0300

2023-03-03T22:15+0300

2023-03-03T22:15+0300

ukrayna krizi

scott ritter

abd

ukrayna

ukrayna ordusu

isyan

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066533898_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_80194fe4a4a824e947c7668b5c0c6265.jpg

ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun cephedeki başarısızlıklar nedeniyle Zelenskiy'e baş kaldırabileceğini söyledi.Ritter, “Zelenskiy askeri eylemlere devam ederse, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ona baş kaldıracak ve Ukrayna herhangi bir anlaşma yapmadan teslim olmak zorunda kalacak” dedi.Ritter, Kiev makamlarının sahip olduğu cephanenin ancak yaza kadar yetebileceği ve ardından Ukrayna ordusunun bir çıkmaza gireceğine vurgu yaparak, "Taraflardan birinin cephanesi bittiğinde ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor. Bu nedenle kartlar artık açık, Ukrayna çoktan kaybetti” diye konuştu.Zelenskiy'e Washington'dan Batı desteğinin tükenmekte olduğuna ve müzakerelere başlaması gerektiğine dair birçok kez sinyal verildiğini belirten Ritter, Kiev rejiminin sonunun kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

scott ritter, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, isyan, vladimir zelenskiy