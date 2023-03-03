https://sputniknews.com.tr/20230303/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-ordusu-zelenskiye-bas-kaldirabilir-1067783865.html
ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy'e baş kaldırabilir
ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy'e baş kaldırabilir
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ordusunun cephedeki başarısızlıklar nedeniyle Zelenskiy'e baş kaldırabileceğini... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T22:15+0300
2023-03-03T22:15+0300
2023-03-03T22:15+0300
ukrayna krizi
scott ritter
abd
ukrayna
ukrayna ordusu
isyan
vladimir zelenskiy
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ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun cephedeki başarısızlıklar nedeniyle Zelenskiy'e baş kaldırabileceğini söyledi.Ritter, “Zelenskiy askeri eylemlere devam ederse, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ona baş kaldıracak ve Ukrayna herhangi bir anlaşma yapmadan teslim olmak zorunda kalacak” dedi.Ritter, Kiev makamlarının sahip olduğu cephanenin ancak yaza kadar yetebileceği ve ardından Ukrayna ordusunun bir çıkmaza gireceğine vurgu yaparak, "Taraflardan birinin cephanesi bittiğinde ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor. Bu nedenle kartlar artık açık, Ukrayna çoktan kaybetti” diye konuştu.Zelenskiy'e Washington'dan Batı desteğinin tükenmekte olduğuna ve müzakerelere başlaması gerektiğine dair birçok kez sinyal verildiğini belirten Ritter, Kiev rejiminin sonunun kaçınılmaz olduğunu kaydetti.
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scott ritter, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, isyan, vladimir zelenskiy
scott ritter, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, isyan, vladimir zelenskiy
ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy'e baş kaldırabilir
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ordusunun cephedeki başarısızlıklar nedeniyle Zelenskiy'e baş kaldırabileceğini belirtti.
ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun cephedeki başarısızlıklar nedeniyle Zelenskiy'e baş kaldırabileceğini söyledi.
Ritter, “Zelenskiy askeri eylemlere devam ederse, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ona baş kaldıracak ve Ukrayna herhangi bir anlaşma yapmadan teslim olmak zorunda kalacak” dedi.
Ritter, Kiev makamlarının sahip olduğu cephanenin ancak yaza kadar yetebileceği ve ardından Ukrayna ordusunun bir çıkmaza gireceğine vurgu yaparak, "Taraflardan birinin cephanesi bittiğinde ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor. Bu nedenle kartlar artık açık, Ukrayna çoktan kaybetti” diye konuştu.
Zelenskiy'e Washington'dan Batı desteğinin tükenmekte olduğuna ve müzakerelere başlaması gerektiğine dair birçok kez sinyal verildiğini belirten Ritter, Kiev rejiminin sonunun kaçınılmaz olduğunu kaydetti.