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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230303/abdli-askerden-ukraynali-askerlere-cagri-rusya-saflarina-gecin-1067785190.html
ABD'li askerden Ukraynalı askerlere çağrı: Rusya saflarına geçin
ABD'li askerden Ukraynalı askerlere çağrı: Rusya saflarına geçin
Ukrayna askerlerin Batı'nın ilkeleri ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy uğruna hayatlarını kaybetmemeleri gerektiğini söyleyen eski ABD'li asker Noctis... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T22:37+0300
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ukrayna krizi
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Ukrayna ordusuna bağlı bir topçu birliğinin askerlerinin Artyomovsk'ta savunmasız şekilde bırakıldığına dair sosyal medyada viral haline gelen videoyu yorumlayan Draven, Ukraynalı askerlerden canlarını önemsemelerini istedi.Draven, "Ukrayna ordusu askerlerinin hayatlarını benim gibi önemsemesini isterdim. Tek bir isteğim var; Batı ve onun kuklası Zelenskiy için savaşmayı bıraksınlar. Veyahut Ukrayna'yı Batı'dan özgürleştirecek ve parçalanmış halkı birleştirecek olan Rusya'nın saflarına geçsin" ifadelerini kullandı.Kiev'in hiçbir zaman zafer kazanmayı amaçlamadığını ve Ukraynalı askerlerin Rusya'ya karşı tampon olarak kullanıldığını belirterek askerleri gerçekleri görme tavsiyesinde bulunan Draven, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaşın ya da Rusya'nın yanında durun ancak Batı için hayatlarınızı heba etmeyin" diye ekledi.
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rusya, ukrayna, artyomovskiy, artyomovsk, abd

ABD'li askerden Ukraynalı askerlere çağrı: Rusya saflarına geçin

22:37 03.03.2023
© SputnikArtyomovsk
Artyomovsk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© Sputnik
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Ukrayna askerlerin Batı'nın ilkeleri ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy uğruna hayatlarını kaybetmemeleri gerektiğini söyleyen eski ABD'li asker Noctis Draven, Ukrayna ordusu için savaşanları Rusya saflarına geçmeye çağırdı.
Ukrayna ordusuna bağlı bir topçu birliğinin askerlerinin Artyomovsk'ta savunmasız şekilde bırakıldığına dair sosyal medyada viral haline gelen videoyu yorumlayan Draven, Ukraynalı askerlerden canlarını önemsemelerini istedi.

Draven, "Ukrayna ordusu askerlerinin hayatlarını benim gibi önemsemesini isterdim. Tek bir isteğim var; Batı ve onun kuklası Zelenskiy için savaşmayı bıraksınlar. Veyahut Ukrayna'yı Batı'dan özgürleştirecek ve parçalanmış halkı birleştirecek olan Rusya'nın saflarına geçsin" ifadelerini kullandı.

Kiev'in hiçbir zaman zafer kazanmayı amaçlamadığını ve Ukraynalı askerlerin Rusya'ya karşı tampon olarak kullanıldığını belirterek askerleri gerçekleri görme tavsiyesinde bulunan Draven, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaşın ya da Rusya'nın yanında durun ancak Batı için hayatlarınızı heba etmeyin" diye ekledi.
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