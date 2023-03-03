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https://sputniknews.com.tr/20230303/ab-ulkeleri-benzinli-ve-dizel-otomobilleri-yasaklama-planini-oylamayi-erteledi-1067771554.html
AB ülkeleri, benzinli ve dizel otomobilleri yasaklama planını oylamayı erteledi
AB ülkeleri, benzinli ve dizel otomobilleri yasaklama planını oylamayı erteledi
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 2035 yılından itibaren içten yanmalı motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklamayı içeren düzenlemenin oylanmasını... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T16:03+0300
2023-03-03T16:03+0300
dünya
benzin
dizel
avrupa birliği
otomobil
yasak
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AB Konseyi'ndeki Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) Sözcüsü Daniel Holmberg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üye ülke temsilcilerinin AB ülkelerinde satılacak yeni otomobillere ve hafif ticari taşıtlara katı karbon emisyon standartları getirecek düzenlemeyi oylama tarihini 7 Mart yerine, ileri bir tarihe ertelemeye karar verdiklerini bildirdi.Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda geçen ay kabul edilen ve yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler tarafından resmen onaylanması gereken düzenlemeye göre, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerekecek.Otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını sıfırlayacak. Böylece AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.2030 yılı emisyon düşürme hedefi otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olacak. Bir aracın bütün kullanım ömrü boyunca salacağı karbon emisyonlarını değerlendirmek için de yeni metodoloji geliştirilecek. Emisyon sınır değerlerinin gerçek kullanımdaki emisyonlarla uyumlu hale getirilmesi sağlanacak.Söz konusu düzenleme, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen '55'e Uyum' paketinde yer alan teklifler arasında yer alıyordu.Bu hafta başta Almanya ve İtalya olmak üzere bazı AB ülkeleri, 2035 yılından itibaren içten yanmalı motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine karşı çıkmıştı.Almanya, girişimi desteklemek için AB'nin yenilenebilir enerji ve havadaki karbondioksiti yakalama ile üretilen sentetik yakıtlarla ilgili bir muafiyet getirmesi gerektiğini bildirmişti ve AB Komisyonu'nun bu konuda bir düzenleme hazırlamasını istemişti.İtalya da düzenlemeye karşı olduğunu, sıfır emisyona ulaşmanın tek yolunun elektrikli otomobil tercihi olmaması gerektiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230301/bp-ceosu-fosil-yakitlari-terk-etmek-icin-petrol-ve-dogalgaza-daha-fazla-yatirim-sart-1067650115.html
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benzin, dizel, avrupa birliği, otomobil, yasak
benzin, dizel, avrupa birliği, otomobil, yasak

AB ülkeleri, benzinli ve dizel otomobilleri yasaklama planını oylamayı erteledi

16:03 03.03.2023
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© Sputnik
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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 2035 yılından itibaren içten yanmalı motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklamayı içeren düzenlemenin oylanmasını erteleme kararı aldı.
AB Konseyi'ndeki Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) Sözcüsü Daniel Holmberg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üye ülke temsilcilerinin AB ülkelerinde satılacak yeni otomobillere ve hafif ticari taşıtlara katı karbon emisyon standartları getirecek düzenlemeyi oylama tarihini 7 Mart yerine, ileri bir tarihe ertelemeye karar verdiklerini bildirdi.
Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda geçen ay kabul edilen ve yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler tarafından resmen onaylanması gereken düzenlemeye göre, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerekecek.
Otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını sıfırlayacak. Böylece AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.
2030 yılı emisyon düşürme hedefi otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olacak. Bir aracın bütün kullanım ömrü boyunca salacağı karbon emisyonlarını değerlendirmek için de yeni metodoloji geliştirilecek. Emisyon sınır değerlerinin gerçek kullanımdaki emisyonlarla uyumlu hale getirilmesi sağlanacak.
Söz konusu düzenleme, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen '55'e Uyum' paketinde yer alan teklifler arasında yer alıyordu.
Bu hafta başta Almanya ve İtalya olmak üzere bazı AB ülkeleri, 2035 yılından itibaren içten yanmalı motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine karşı çıkmıştı.
Almanya, girişimi desteklemek için AB'nin yenilenebilir enerji ve havadaki karbondioksiti yakalama ile üretilen sentetik yakıtlarla ilgili bir muafiyet getirmesi gerektiğini bildirmişti ve AB Komisyonu'nun bu konuda bir düzenleme hazırlamasını istemişti.
İtalya da düzenlemeye karşı olduğunu, sıfır emisyona ulaşmanın tek yolunun elektrikli otomobil tercihi olmaması gerektiğini açıklamıştı.
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