https://sputniknews.com.tr/20230303/ab-rusyanin-dondurulan-varliklarinin-geri-alinmasinda-son-tarihi-uzatti-1067765493.html

AB, Rusya'nın dondurulan varlıklarının geri alınmasında son tarihi uzattı

AB, Rusya'nın dondurulan varlıklarının geri alınmasında son tarihi uzattı

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Philipp Gabunya, Belçika ve Lüksemburg'daki düzenleyici kurumların kendi takas sistemlerinde tutulan Rus varlıklarının... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T14:20+0300

2023-03-03T14:20+0300

2023-03-03T14:20+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

rusya

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Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Philipp Gabunya, Rus Bankalar Birliği tarafından düzenlenen toplantıda açıklamada bulundu.Gabunya, yaptırıma maruz kalmayan Rus yatırımcıların paralarını geri almak için temmuz ayı sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.Yetkili, bir önceki son tarihin 7 Ocak olduğunu ve bunun yatırımcılara gerekli belgeleri doldurmaları için 'son derece kısa' bir zaman tanıdığını ifade etti.Gabunya, "(AB makamlarından) gelen son bilgi, başvuru süresinin temmuz ayı sonuna kadar uzatıldığı yönündeydi. Arkalarında çok sayıda kişi bulunan ve başvuruda bulunan tüm büyük yatırımcılar henüz bir cevap alamamıştı" ifadelerini kullandı.AB, aralık ayının sonunda Rusya'nın Ulusal Takas Deposu'na (NSD) lisans vererek Rus yatırımcılara ait 'bazı dondurulmuş fonların ve ekonomik kaynakların' iade edilmesine izin vermişti.Söz konusu varlıklar, Belçika'nın Euroclear ve Lüksemburg'un Clearstream takas merkezlerinde tutuluyor.Her ikisi de Rusya'nın Ukrayna askeri harekat başlatmasından kısa bir süre sonra 28 Şubat'ta NSD hesaplarıyla işlemleri durdurmuş, 3 Haziran'da yaptırım listesine alınmasının ardından NSD'nin hesaplarını bloke etmişti.

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