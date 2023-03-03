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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230303/ab-rusyanin-dondurulan-varliklarinin-geri-alinmasinda-son-tarihi-uzatti-1067765493.html
AB, Rusya'nın dondurulan varlıklarının geri alınmasında son tarihi uzattı
AB, Rusya'nın dondurulan varlıklarının geri alınmasında son tarihi uzattı
Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Philipp Gabunya, Belçika ve Lüksemburg'daki düzenleyici kurumların kendi takas sistemlerinde tutulan Rus varlıklarının... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T14:20+0300
2023-03-03T14:20+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
rusya
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Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Philipp Gabunya, Rus Bankalar Birliği tarafından düzenlenen toplantıda açıklamada bulundu.Gabunya, yaptırıma maruz kalmayan Rus yatırımcıların paralarını geri almak için temmuz ayı sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.Yetkili, bir önceki son tarihin 7 Ocak olduğunu ve bunun yatırımcılara gerekli belgeleri doldurmaları için 'son derece kısa' bir zaman tanıdığını ifade etti.Gabunya, "(AB makamlarından) gelen son bilgi, başvuru süresinin temmuz ayı sonuna kadar uzatıldığı yönündeydi. Arkalarında çok sayıda kişi bulunan ve başvuruda bulunan tüm büyük yatırımcılar henüz bir cevap alamamıştı" ifadelerini kullandı.AB, aralık ayının sonunda Rusya'nın Ulusal Takas Deposu'na (NSD) lisans vererek Rus yatırımcılara ait 'bazı dondurulmuş fonların ve ekonomik kaynakların' iade edilmesine izin vermişti.Söz konusu varlıklar, Belçika'nın Euroclear ve Lüksemburg'un Clearstream takas merkezlerinde tutuluyor.Her ikisi de Rusya'nın Ukrayna askeri harekat başlatmasından kısa bir süre sonra 28 Şubat'ta NSD hesaplarıyla işlemleri durdurmuş, 3 Haziran'da yaptırım listesine alınmasının ardından NSD'nin hesaplarını bloke etmişti.
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avrupa birliği, rusya
avrupa birliği, rusya

AB, Rusya'nın dondurulan varlıklarının geri alınmasında son tarihi uzattı

14:20 03.03.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Philipp Gabunya, Belçika ve Lüksemburg'daki düzenleyici kurumların kendi takas sistemlerinde tutulan Rus varlıklarının blokajını kaldıran belgelerin sunulması için son tarihi uzattıklarını söyledi.
Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Philipp Gabunya, Rus Bankalar Birliği tarafından düzenlenen toplantıda açıklamada bulundu.
Gabunya, yaptırıma maruz kalmayan Rus yatırımcıların paralarını geri almak için temmuz ayı sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.
Yetkili, bir önceki son tarihin 7 Ocak olduğunu ve bunun yatırımcılara gerekli belgeleri doldurmaları için 'son derece kısa' bir zaman tanıdığını ifade etti.
Gabunya, "(AB makamlarından) gelen son bilgi, başvuru süresinin temmuz ayı sonuna kadar uzatıldığı yönündeydi. Arkalarında çok sayıda kişi bulunan ve başvuruda bulunan tüm büyük yatırımcılar henüz bir cevap alamamıştı" ifadelerini kullandı.
AB, aralık ayının sonunda Rusya'nın Ulusal Takas Deposu'na (NSD) lisans vererek Rus yatırımcılara ait 'bazı dondurulmuş fonların ve ekonomik kaynakların' iade edilmesine izin vermişti.
Söz konusu varlıklar, Belçika'nın Euroclear ve Lüksemburg'un Clearstream takas merkezlerinde tutuluyor.
Her ikisi de Rusya'nın Ukrayna askeri harekat başlatmasından kısa bir süre sonra 28 Şubat'ta NSD hesaplarıyla işlemleri durdurmuş, 3 Haziran'da yaptırım listesine alınmasının ardından NSD'nin hesaplarını bloke etmişti.
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