https://sputniknews.com.tr/20230303/5-parti-lideri-yarin-saadet-partisinde-toplaniyor-1067779311.html
5 parti lideri yarın Saadet Partisi'nde toplanıyor
5 parti lideri yarın Saadet Partisi'nde toplanıyor
Beş parti lideri yarın saat 17'de Saadet Partisi genel merkezinde bir araya gelecek. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T19:24+0300
2023-03-03T19:24+0300
2023-03-03T19:38+0300
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saadet partisi
5 parti lideri yarın Saadet Partisi'nde toplanıyor
19:24 03.03.2023 (güncellendi: 19:38 03.03.2023) Abone ol
Beş parti lideri yarın saat 17'de Saadet Partisi genel merkezinde bir araya gelecek.