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https://sputniknews.com.tr/20230302/yolda-yuruyen-kadini-sirtindan-bicaklayan-sanik-tahliye-edildi-1067719570.html
Yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanık tahliye edildi
Yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanık tahliye edildi
Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçakladığı için hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık, "silahla kasten yaralama"dan 6 yıl... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T15:16+0300
2023-03-02T15:16+0300
yaşam
türkiye
bıçaklama
kadın
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Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Emre K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4. İhtisas Kurulu'nda tarafından yapılan inceleme sonucunda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna yönelik rapor hazırlandığını belirtti.Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten yargılanan sanığın, "silahla kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti sanık Emre K'ye "silahla kasten yaralama" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Heyet, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tahliye edilmesine karar verdi.Muratpaşa ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan Eşe A, 3 Mart 2022'de peşinden gelen Emre K. (22) tarafından sırtından bıçaklanmıştı. Kadını başkasına benzeterek bıçakladığını iddia eden Emre K. tutuklanmış ve hakkında Asliye Ceza Mahkemesinde "yaralama" suçundan dava açılmıştı. Mahkemenin suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" olduğu yönündeki görevsizlik kararı üzerine dosya ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230302/deprem-bolgesinden-hava-yoluyla-618-bine-yakin-kisi-tahliye-edildi-1067713052.html
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türkiye, bıçaklama, kadın
türkiye, bıçaklama, kadın

Yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanık tahliye edildi

15:16 02.03.2023
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© İHA
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Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçakladığı için hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık, "silahla kasten yaralama"dan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Emre K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4. İhtisas Kurulu'nda tarafından yapılan inceleme sonucunda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna yönelik rapor hazırlandığını belirtti.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten yargılanan sanığın, "silahla kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti sanık Emre K'ye "silahla kasten yaralama" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Heyet, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tahliye edilmesine karar verdi.
Muratpaşa ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan Eşe A, 3 Mart 2022'de peşinden gelen Emre K. (22) tarafından sırtından bıçaklanmıştı. Kadını başkasına benzeterek bıçakladığını iddia eden Emre K. tutuklanmış ve hakkında Asliye Ceza Mahkemesinde "yaralama" suçundan dava açılmıştı. Mahkemenin suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" olduğu yönündeki görevsizlik kararı üzerine dosya ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.
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