https://sputniknews.com.tr/20230302/yavastan-adaylik-aciklamasi-kilicdaroglu-ve-aksenerin-iradesi-disinda-hicbir-harekete-girmem-1067687991.html

Yavaş'tan adaylık açıklaması: Kılıçdaroğlu ve Akşener’in iradesi dışında hiçbir harekete girmem

Yavaş'tan adaylık açıklaması: Kılıçdaroğlu ve Akşener’in iradesi dışında hiçbir harekete girmem

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin olarak sorulan soruya, "Altılı Masa'nın alacağı kararı destekleyeceğiz... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T01:22+0300

2023-03-02T01:22+0300

2023-03-02T01:22+0300

türkiye

mansur yavaş

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062452673_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_9b62501cf77931d48886f54724ca5adc.jpg

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, tv100 yayınına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Yavaş, “Biz sabah saat 06.00’da AFAD’da toplandık. İlgili birimler geldi. İtfaiyemiz daha önce toplandı çünkü biliyorlar ki büyük bir depremde mutlaka kendilerine görev verilecek. Biz de tabii nereye gidebiliriz, nereye hangi yardımı yapabiliriz diye tartıştık. İletişimde de zayıflık vardı daha sonra Hatay’a iş makinalarının gitmesine karar verildi. Hatay’a iş makinalarını çabucak çıkarttık. Yıkımın en fazla olduğu Trabzon Caddesi’ne giden ilk ekip bizim ekiplerimizdi. Orada ekiplerimiz hatta enkaz arama kurtarma çalışmalarında ikinci depreme yakalanmışlar” dedi.‘Biz oraya belediye başkanları için gitmedik'Yavaş şöyle devam etti: 'Altılı Masa en doğru kararı verir'Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna da şu yanıtı verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230301/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-akseneri-ikna-edemedi-iyi-partide-mansur-yavas-lobisi-var-1067635031.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mansur yavaş, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, deprem