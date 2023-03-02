Yavaş'tan adaylık açıklaması: Kılıçdaroğlu ve Akşener’in iradesi dışında hiçbir harekete girmem
© AAMansur Yavaş
© AA
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin olarak sorulan soruya, "Altılı Masa'nın alacağı kararı destekleyeceğiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener’in iradesi dışında hiçbir harekete girmem. Altılı Masa'nın en doğru karar vereceğine inanıyorum” yanıtını verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, tv100 yayınına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Yavaş, “Biz sabah saat 06.00’da AFAD’da toplandık. İlgili birimler geldi. İtfaiyemiz daha önce toplandı çünkü biliyorlar ki büyük bir depremde mutlaka kendilerine görev verilecek. Biz de tabii nereye gidebiliriz, nereye hangi yardımı yapabiliriz diye tartıştık. İletişimde de zayıflık vardı daha sonra Hatay’a iş makinalarının gitmesine karar verildi. Hatay’a iş makinalarını çabucak çıkarttık. Yıkımın en fazla olduğu Trabzon Caddesi’ne giden ilk ekip bizim ekiplerimizdi. Orada ekiplerimiz hatta enkaz arama kurtarma çalışmalarında ikinci depreme yakalanmışlar” dedi.
‘Biz oraya belediye başkanları için gitmedik'
Yavaş şöyle devam etti:
"Şu anda Elbistan ve Kahramanmaraş’ta hem AFAD hem de belediyelerin kontrolünde iş makinalarımız çalışmalarına devam ediyor. Biz oraya belediye başkanları için gitmedik, Kahramanmaraşlılar için gittik, can kurtarmak için gittik. Bölgeyi ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. İlaçlama ekiplerimiz orada.
Belediyemizin tam 25 daire işleri başkanlığına bağlı ekipler orada. Şu an 500 kişilik bir ekibimiz Hatay’da, 480 kişilik ekibimiz Kahramanmaraş’ta çalışmalarına devam ediyor.
Arkadaşlarımız belediye kurar gibi Kahramanmaraş’ta üs yaptı. Arama kurtarma ekiplerinin bütün belediyelerde artırılması lazım. Ayrıca bizim gönüllü personellerimiz de vardı.
Eski otobüslerden gezici duş yaptık. Sadece dün bin 500 kişi banyo yapmış. Köylere ilçelere kadar gönderiyoruz. İki otobüs daha yapıp Hatay’da görevlendireceğiz. Şu anda en önemli şey hijyen. Oradaki sabit temizlik hizmeti verdiğimiz yerde, havlusu, şampuanı, iç çamaşırını veriyoruz. İnsanlar neredeyse çıplak ayakla kaçtı. Biraz daha iç çamaşırı ihtiyacımız var."
'Altılı Masa en doğru kararı verir'
Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna da şu yanıtı verdi:
"Öncelikle kendi işimize odaklanmış birisiyiz. Ankara halkının aldığı hizmetleri en üst düzeyde sunmaya çalışıyoruz. Ben kendimi kamu görevlisi olarak gördüm ve işime odaklanmaya çalışıyorum. Türkiye, çapında kendimle ilgili hiçbir anket yaptırmadım. Ankara’da hizmetlerle alakalı anketler yaptırdım. Onun haricinde hiçbir zaman Türkiye gündemine hiçbir zaman dahil olmak istemedim. Hizmetlerimle ön plana çıkmaya çalıştım. İki yıla yakındır televizyonlara çıkmıyorum. Biz altılı masayı destekliyoruz ve toplumda bir değişim olmasını istiyoruz. İyi yönde güzelliklerin olmasını istiyoruz. Bu nedenle Altılı Masa'nın alacağı kararı destekleyeceğiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener’in iradesi dışında hiçbir harekete girmem. Altılı Masa'nın en doğru karar vereceğine inanıyorum."