https://sputniknews.com.tr/20230302/ukraynali-sabotajcilarin-rusyanin-bryansk-bolgesine-duzenledikleri-baskin--1067731090.html

Ukraynalı sabotajcıların Rusya’nın Bryansk bölgesine düzenledikleri baskın

Ukraynalı sabotajcıların Rusya’nın Bryansk bölgesine düzenledikleri baskın

Ukraynalı sabotajcılar, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Lubeçane köyüne baskın düzenledi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

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bryansk

sabotaj

ukrayna

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Öte yandan Ukrayna sınırındaki Suşanı köyünde Ukrayna ordusu tarafından patlayıcı taşıyan insansız hava aracı ile bir eve saldırı gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı sabotajcıların Bryansk bölgesine düzenledikleri baskınları terör eylemi olarak nitelendirdi. Saldırılarla ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.

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