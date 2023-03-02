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Ukraynalı sabotajcıların Rusya’nın Bryansk bölgesine düzenledikleri baskın
Ukraynalı sabotajcıların Rusya’nın Bryansk bölgesine düzenledikleri baskın
Ukraynalı sabotajcılar, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Lubeçane köyüne baskın düzenledi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
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infografik
rusya
bryansk
sabotaj
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Öte yandan Ukrayna sınırındaki Suşanı köyünde Ukrayna ordusu tarafından patlayıcı taşıyan insansız hava aracı ile bir eve saldırı gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı sabotajcıların Bryansk bölgesine düzenledikleri baskınları terör eylemi olarak nitelendirdi. Saldırılarla ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, bryansk, sabotaj, ukrayna, инфографика
infografik, rusya, bryansk, sabotaj, ukrayna, инфографика

Ukraynalı sabotajcıların Rusya’nın Bryansk bölgesine düzenledikleri baskın

20:02 02.03.2023
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Ukraynalı sabotajcılar, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Lubeçane köyüne baskın düzenledi.
Öte yandan Ukrayna sınırındaki Suşanı köyünde Ukrayna ordusu tarafından patlayıcı taşıyan insansız hava aracı ile bir eve saldırı gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı sabotajcıların Bryansk bölgesine düzenledikleri baskınları terör eylemi olarak nitelendirdi.
Saldırılarla ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik Ukraynalı sabotajcıların Rusya’nın Bryansk bölgesine düzenledikleri baskın - Sputnik Türkiye
İnfografik Ukraynalı sabotajcıların Rusya’nın Bryansk bölgesine düzenledikleri baskın - Sputnik Türkiye
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