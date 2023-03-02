https://sputniknews.com.tr/20230302/ukraynali-sabotajcilarin-rusyanin-bryansk-bolgesine-duzenledikleri-baskin--1067731090.html
Ukraynalı sabotajcıların Rusya’nın Bryansk bölgesine düzenledikleri baskın
Ukraynalı sabotajcıların Rusya’nın Bryansk bölgesine düzenledikleri baskın
Ukraynalı sabotajcılar, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Lubeçane köyüne baskın düzenledi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T20:02+0300
2023-03-02T20:02+0300
2023-03-02T20:02+0300
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bryansk
sabotaj
ukrayna
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Öte yandan Ukrayna sınırındaki Suşanı köyünde Ukrayna ordusu tarafından patlayıcı taşıyan insansız hava aracı ile bir eve saldırı gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı sabotajcıların Bryansk bölgesine düzenledikleri baskınları terör eylemi olarak nitelendirdi. Saldırılarla ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, bryansk, sabotaj, ukrayna, инфографика
infografik, rusya, bryansk, sabotaj, ukrayna, инфографика
Ukraynalı sabotajcıların Rusya’nın Bryansk bölgesine düzenledikleri baskın
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Ukraynalı sabotajcılar, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Lubeçane köyüne baskın düzenledi.
Öte yandan Ukrayna sınırındaki Suşanı köyünde Ukrayna ordusu tarafından patlayıcı taşıyan insansız hava aracı ile bir eve saldırı gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı sabotajcıların Bryansk bölgesine düzenledikleri baskınları terör eylemi olarak nitelendirdi.
Saldırılarla ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.