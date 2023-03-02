Ukrayna, NBC muhabirini ölüm listesine aldı
© AFP 2023 / BULENT KILICUkrayna ordusu
© AFP 2023 / BULENT KILIC
Geçen günlerde Kırım'dan haber yapan NBC News muhabiri Keir Simmons, Ukrayna'ya karşı 'suç' işlediği iddiasıyla Kiev yönetimiyle ilişkili 'Mirotvorets' kara listesine alındı.
İngiliz NBC News muhabiri Keir Simmons, geçen günlerde Kırım'dan haber yapmasının ardından Ukrayna'nın aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) kara listesine alınarak Kiev'in gazeteci hakkında 'hukuksuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattığı' belirtildi.
Mirotvorets, Simmons'un bir fotoğrafını ve kişisel bilgilerini yayınlayarak muhabiri 'Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etmek, Rus propagandasına katılmak ve işgali yasallaştırma teşebbüsünde bulunmakla' suçladı.
So apparently NBC journalist Keir Simmons has been placed on the Ukrainian government-linked Mirotvorets "kill list" for visiting Crimea and asking local residents whether they'd prefer to live under Russian or Ukrainian rule.... 🤔— Richard (@ricwe123) March 1, 2023
(See previous video) pic.twitter.com/qFgVEXkdVN
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Rusya Federasyonu tarafından geçici olarak işgal edilen Kırım'ı ziyaret etmek Ukrayna mevzuatının ihlali" demişti.
Nikolenko, 'ihlal edenlerin bu tür eylemler nedeniyle Ukrayna'ya girişlerinin de yasaklanması gibi yasal sorumluluklara tabi' olduğunu söylemişti.
Kerç Köprüsü'nü ziyaret etti
Simmons, Kırım yarımadasına Moskova'dan trenle giderek, geçen yılın ekip ayında saldırıya uğrayan ve yakın zaman sonra restore edilen Kerç Köprüsü'nü ziyaret etti.
Daha sonra Sivastopol'dan canlı yayına bağlanan Simmons, bunun 'uzun yıllardan sonra ABD'li gazetecilerin Rusya Karadeniz Filosu'na en çok yaklaştığı an' olarak nitelendirdi.
NBC News journalist Keir Simmons recently went to Crimea and reported that most Crimeans are pro-Russia. Now, Ukraine has put him on its hit list website for reporting this fact.— kanekoa.substack.com (@KanekoaTheGreat) March 1, 2023
What does the U.S. government think about Ukraine adding an NBC journalist to its hit lists? pic.twitter.com/IsaD4ocMKX
Sunucu Andrea Mitchell ile konuşan Simmons, ABD'li yetkililerin Kırım'ın 'askerden arındırılacağı' ya da Ukrayna birlikleri tarafından alınacağı yönündeki umutları konusunda şüphelerini dile getirdi.
Washington yönetimi, Ukrayna'nın NBC muhabirini hedef almasına ilişkin henüz yorum yapmadı. Simmons, İngiltere vatandaşı olmasına rağmen Londra'dan da açıklama gelmedi.
'Mirotvorets' ağı, daha önce Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ve Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'ı da 'kara listeye' almıştı.
5 Ekim 2022, 10:02