https://sputniknews.com.tr/20230302/ukrayna-nbc-muhabirini-olum-listesine-aldi-1067694087.html

Ukrayna, NBC muhabirini ölüm listesine aldı

Ukrayna, NBC muhabirini ölüm listesine aldı

Geçen günlerde Kırım'dan haber yapan NBC News muhabiri Keir Simmons, Ukrayna'ya karşı 'suç' işlediği iddiasıyla Kiev yönetimiyle ilişkili 'Mirotvorets' kara... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T09:16+0300

2023-03-02T09:16+0300

2023-03-02T09:16+0300

ukrayna krizi

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mirotvorets

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muhabir

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İngiliz NBC News muhabiri Keir Simmons, geçen günlerde Kırım'dan haber yapmasının ardından Ukrayna'nın aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) kara listesine alınarak Kiev'in gazeteci hakkında 'hukuksuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattığı' belirtildi.Mirotvorets, Simmons'un bir fotoğrafını ve kişisel bilgilerini yayınlayarak muhabiri 'Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etmek, Rus propagandasına katılmak ve işgali yasallaştırma teşebbüsünde bulunmakla' suçladı.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Rusya Federasyonu tarafından geçici olarak işgal edilen Kırım'ı ziyaret etmek Ukrayna mevzuatının ihlali" demişti.Nikolenko, 'ihlal edenlerin bu tür eylemler nedeniyle Ukrayna'ya girişlerinin de yasaklanması gibi yasal sorumluluklara tabi' olduğunu söylemişti.Kerç Köprüsü'nü ziyaret ettiSimmons, Kırım yarımadasına Moskova'dan trenle giderek, geçen yılın ekip ayında saldırıya uğrayan ve yakın zaman sonra restore edilen Kerç Köprüsü'nü ziyaret etti.Daha sonra Sivastopol'dan canlı yayına bağlanan Simmons, bunun 'uzun yıllardan sonra ABD'li gazetecilerin Rusya Karadeniz Filosu'na en çok yaklaştığı an' olarak nitelendirdi.Sunucu Andrea Mitchell ile konuşan Simmons, ABD'li yetkililerin Kırım'ın 'askerden arındırılacağı' ya da Ukrayna birlikleri tarafından alınacağı yönündeki umutları konusunda şüphelerini dile getirdi.Washington yönetimi, Ukrayna'nın NBC muhabirini hedef almasına ilişkin henüz yorum yapmadı. Simmons, İngiltere vatandaşı olmasına rağmen Londra'dan da açıklama gelmedi.'Mirotvorets' ağı, daha önce Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ve Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'ı da 'kara listeye' almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221005/roger-waters-ukraynanin-oldurulecekler-listesindeyim-1061975626.html

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