https://sputniknews.com.tr/20230302/turkiyede-deprem-riski-olmayan-iller-belli-oldu-1067698084.html

Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

AFAD ve uzmanların açıklamasına göre Türkiye'de fay hattı olmayan veya deprem riskinin en az olduğu illerin arasında Ankara, Antalya, Sinop ve Zonguldak... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T10:40+0300

2023-03-02T10:40+0300

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türkiye

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fay

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Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230227/istanbulda-deprem-endisesi-deprem-riski-az-olan-edirnenin-koylerine-goc-basladi-1067564111.html

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