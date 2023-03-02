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https://sputniknews.com.tr/20230302/turkiyede-deprem-riski-olmayan-iller-belli-oldu-1067698084.html
Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu
Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu
AFAD ve uzmanların açıklamasına göre Türkiye'de fay hattı olmayan veya deprem riskinin en az olduğu illerin arasında Ankara, Antalya, Sinop ve Zonguldak... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T10:40+0300
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yaşam
türkiye
deprem
istanbul
ankara
fay
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Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/istanbulda-deprem-endisesi-deprem-riski-az-olan-edirnenin-koylerine-goc-basladi-1067564111.html
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türkiye, deprem, istanbul, ankara, fay
türkiye, deprem, istanbul, ankara, fay

Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

10:40 02.03.2023
© TwitterFay hattı
Fay hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Twitter
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AFAD ve uzmanların açıklamasına göre Türkiye'de fay hattı olmayan veya deprem riskinin en az olduğu illerin arasında Ankara, Antalya, Sinop ve Zonguldak bulunuyor.
Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.
© Fotoğraf : AFADDeprem bölgesi haritası
Deprem bölgesi haritası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
Deprem bölgesi haritası
© Fotoğraf : AFAD
Aksaray
Ankara
Antalya
Artvin
Bartın
Edirne
Giresun
Karaman
Kastamonu
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Konya
Mardin
Nevşehir
Niğde
Rize
Samsun
Siirt
Sinop
Trabzon
Yozgat
Zonguldak
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