https://sputniknews.com.tr/20230302/turkiyede-deprem-riski-olmayan-iller-belli-oldu-1067698084.html
Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu
Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu
AFAD ve uzmanların açıklamasına göre Türkiye'de fay hattı olmayan veya deprem riskinin en az olduğu illerin arasında Ankara, Antalya, Sinop ve Zonguldak... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T10:40+0300
2023-03-02T10:40+0300
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Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/istanbulda-deprem-endisesi-deprem-riski-az-olan-edirnenin-koylerine-goc-basladi-1067564111.html
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türkiye, deprem, istanbul, ankara, fay
türkiye, deprem, istanbul, ankara, fay
Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu
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AFAD ve uzmanların açıklamasına göre Türkiye'de fay hattı olmayan veya deprem riskinin en az olduğu illerin arasında Ankara, Antalya, Sinop ve Zonguldak bulunuyor.
Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.