https://sputniknews.com.tr/20230302/tmmob-deprem-bolgesindeki-asansorlerle-ilgili-uyardi-yuksek-risk-iceriyor-1067713446.html

TMMOB, deprem bölgesindeki asansörlerle ilgili uyardı: Yüksek risk içeriyor

TMMOB, deprem bölgesindeki asansörlerle ilgili uyardı: Yüksek risk içeriyor

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, deprem bölgesindeki asansörlerin denetimi konusunda uyarıda bulunarak “Asansörlerde bakım firması... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T13:44+0300

2023-03-02T13:44+0300

2023-03-02T13:44+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

tmmob

asansör

uyarı

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TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, deprem bölgesindeki asansörlerin denetimi konusunda uyarılarda bulundu.Depremler esnasında hasar almamış yapılar olsa bile, asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılması için kontrollerinin yapılmasının önemine dikkat çeken Yener, “Depremler esnasında karşı ağırlığın kılavuz raylardan çıkması ve kabinle çarpışması, ray braketlerinin kopması, patenlerde kırılma, tespit cıvatalarının kuyu duvarından ayrılması en sık rastlanan sorunlardan olup, uzman bir göz tarafından incelenip gerekli tadilatların yapılmaması durumunda ciddi kazalara davetiye çıkaracaktır” dedi.‘Gerekli inceleme yapılmalı’Asansörlerde gerekli bakımların yapılması gerektiğini kaydeden Yener, “Deprem bölgesinde bulunan yapılardaki asansörlerde bakım firması tarafından gerekli inceleme yapılmalı, gerekiyorsa tadilat işlemleri yürütülmeli, akabinde asansörün hizmete alınması için periyodik kontrolün tekrar yapılması gerekmektedir” uyarısında bulundu.‘Asansörün güvenli olduğunun tespitinin yapılması gerekir’Yener, “Bu hususta mevzuat düzenleyici kurum olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Belediyeler Birliğine, Vilayetler Birliğine, A Tipi Muayene Kuruluşlarına, Asansör derneklerine yazı gönderilmiş; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki asansörlerin hizmete sunulabilmesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından asansörün bulunduğu binanın hasarsız ya da az hasarlı olduğuna dair tespitin yapılmış olması, söz konusu binada bulunan asansörün hizmete sunulabileceğine dair durum tespit raporunun bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan bakım firması tarafından hazırlanması ve akabinde ilgili A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından periyodik kontrol yapılarak asansörün güvenli olduğunun tespitinin yapılması gerektiği belirtilmiştir” dedi.‘Bu süreçlerden geçmeyen hiçbir asansör güvenli değildir ve kesinlikle kullanılmamalıdır’“Bu süreçlerden geçmeyen hiçbir asansör güvenli değildir ve kesinlikle kullanılmamalıdır” diyen Yener, şunları söyledi: “Belirtilen şekilde asansörün güvenli olduğu tespiti yapıldıktan sonra kullanıma açılmalıdır. Bu süreç tamamlanmadan asansörlerin açılması halinde yaşanacak tüm kaza ve sonuçlarından ‘bina sorumlusu’ sorumlu olacaktır. Asansör mevzuatında yapılan düzenlemeler ve buna uygun uygulamalarla geçmişe göre ‘güvenli’ asansör konusunda önemli mesafe kaydedilmiştir. Bu sürecin daha ileriye götürülmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Tasarım üretim montaj, işletme, bakım ve muayene süreçleri bu anlamda tekrar gözden geçirilmeli ve sorumluluklar yeniden tanımlanmalıdır.”‘Kamucu bir yeniden düzenleme acil ihtiyaçtır’Yener, ayrıca “Asansörlerin üretim, montaj, işletilmesi ve periyodik muayenesine kadar tüm süreçlerinde meslek odaları tarafından belgelendirilen, sicili tutulan uzman mühendisler yetkili olmalı ve bu süreç kamucu bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Odamız şimdiye kadar olduğu gibi bu sürecin aktif bir bileşeni ve tarafıdır. Halkın can ve mal güvenliği, denetimin kâr temelli piyasa anlayışına bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Bu nedenle meslek odalarının içinde yer aldığı kamucu bir yeniden düzenleme acil ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı.

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2023

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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deprem, tmmob, asansör, uyarı