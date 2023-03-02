https://sputniknews.com.tr/20230302/thy-2022yi-27-milyar-dolar-net-kar-ile-tamamladi-1067703549.html

THY, 2022'yi 2.7 milyar dolar net kar ile tamamladı

THY, 2022'yi 2.7 milyar dolar net kar ile tamamladı

Türk Hava Yolları, geniş uçuş ağı ve her geçen yıl büyüyen prestijiyle büyümeye devam ediyor. THY tarafından yapılan açıklamada 2022 yılının 2.7 milyar... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T12:05+0300

2023-03-02T12:05+0300

2023-03-02T12:08+0300

ekonomi

thy

türk hava yolları (thy)

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Türk Hava Yolları, dünyayı etkileyen ekonomik kriz ve koronavirüs sürecine rağmen büyümeye ve imajını güçlendirmeye devam ediyor. THY tarafından 2022 yılının 2.7 milyar dolar net kar ile kapatıldığı bildirildi.THY'den yapılan açıklamada, "Global havacılık sektörü Covid-19 salgınının ardından jeopolitik gerilimlerle, enflasyonist baskılarla ve operasyonel sorunlarla yüzleştiği bir yılı geride bıraktı. Türk Hava Yolları, çevikliği, geniş uçuş ağı ve pandemi döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü sayesinde rakiplerinden olumlu ayrışarak 2022 yılını 2,7 milyar dolar net kâr ile tamamladı. Ortaklığımız 2020 yılından itibaren yaşanan zorlu faaliyet ortamına rağmen bu çeyrekle birlikte üst üste altıncı çeyrekte de net kâr kaydetmiş oldu.Kargo gelirlerinde de artışOrtaklığımızın 2022 yılında toplam gelirleri, 18,4 milyar dolar ile 2019 yılını yüzde 39 aşarak tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Toplam gelirin yüzde 20'sini oluşturan kargo gelirleri de söz konusu dönemde 2019 yılına göre yüzde 120 artış göstererek yaklaşık 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti" denildi.Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak 90 seneye dayanan tecrübemiz ile yükselerek önümüzdeki her engeli aşmaya devam ediyoruz. Pandemi sonrası elde ettiğimiz başarıda, tüm mesai arkadaşlarımızın emeği ve ekip ruhu var. Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olmanın getirdiği sorumluluk ve bilinçle 6 Şubat'ta gerçekleşen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından tüm imkanlarımızı seferber ederek bugüne kadar 2.400'ün üzerinde uçuş ile 433 bin arama kurtarma ekibini ve 16 bin ton yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Ayrıca 430 bin vatandaşımızın da bölgeden tahliyesini gerçekleştirdik. Deprem felaketi sonrası yaraları sarmak için biz de elimizi taşın altına koyduk. AFAD'a yaptığımız 2 milyar TL nakdi bağışın yanında, 1000 adet konutun inşası için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığıyla çalışmalara başladık. Depremden etkilenen 1000 ailemizden 1'er kişiyi de istihdam ederek 1000 kişiyi Türk Hava Yolları ailesine katacağız." dedi.

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