https://sputniknews.com.tr/20230302/teskten-eytye-ek-madde-cagrisi-1067699786.html
TESK'ten EYT'ye 'ek madde' çağrısı
TESK'ten EYT'ye 'ek madde' çağrısı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinde ek madde ile, SKK'lı ve... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T11:04+0300
2023-03-02T11:04+0300
2023-03-02T11:04+0300
türkiye
eyt
esnaf
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili atılan adımlar kapsamında norm birliği sağlanarak esnafın da emekli olmasının önünün açılmasını talep etti.Palandöken, yazılı açıklamasında, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilen EYT düzenlemesinde esnaf ve sanatkarların yer almamasının büyük bir eksiklik olduğunu savundu.EYT ilgili yapılan düzenlemelere esnaf ve sanatkarın da dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230301/eyt-duzenlemesi-yasalasti-eyt-yasasi-resmi-gazetede-yayimlandi-mi-kimleri-kapsiyor-1067635753.html
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eyt, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
eyt, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
TESK'ten EYT'ye 'ek madde' çağrısı
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinde ek madde ile, SKK'lı ve Bağ-Kur'lu çalışanlar arasında norm birliği sağlanmasını istedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili atılan adımlar kapsamında norm birliği sağlanarak esnafın da emekli olmasının önünün açılmasını talep etti.
Palandöken, yazılı açıklamasında, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilen EYT düzenlemesinde esnaf ve sanatkarların yer almamasının büyük bir eksiklik olduğunu savundu.
EYT ilgili yapılan düzenlemelere esnaf ve sanatkarın da dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
"Esnaf ve sanatkarların emeklilik şartlarının düzenlenmesi için prim gün sayısı eşitlenerek, norm birliği sağlanmalı. SSK'lılar 7 bin 200 günde emekli olurken esnafın 9 bin günde emekli olması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu durum esnafımız açısından büyük bir mağduriyet oluşturuyor. Norm birliğinin en büyük özelliği Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lunun eşit haklara sahip olmasıdır. Zaman kaybedilmeden tüm kesimler için bu haklar sağlanmalı."