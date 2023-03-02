https://sputniknews.com.tr/20230302/teskten-eytye-ek-madde-cagrisi-1067699786.html

TESK'ten EYT'ye 'ek madde' çağrısı

TESK'ten EYT'ye 'ek madde' çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinde ek madde ile, SKK'lı ve... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T11:04+0300

2023-03-02T11:04+0300

2023-03-02T11:04+0300

türkiye

eyt

esnaf

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/05/1061986984_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a6393a466c77446279751f89f428345e.jpg

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili atılan adımlar kapsamında norm birliği sağlanarak esnafın da emekli olmasının önünün açılmasını talep etti.Palandöken, yazılı açıklamasında, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilen EYT düzenlemesinde esnaf ve sanatkarların yer almamasının büyük bir eksiklik olduğunu savundu.EYT ilgili yapılan düzenlemelere esnaf ve sanatkarın da dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230301/eyt-duzenlemesi-yasalasti-eyt-yasasi-resmi-gazetede-yayimlandi-mi-kimleri-kapsiyor-1067635753.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eyt, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)