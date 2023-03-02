https://sputniknews.com.tr/20230302/tbmmde-deprem-arastirma-komisyonu-kurulmasina-iliskin-onerge-oy-birligi-ile-kabul-edildi-1067729334.html
TBMM'de deprem araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi
TBMM'de deprem araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T18:37+0300
2023-03-02T18:37+0300
2023-03-02T18:55+0300
deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
tbmm genel kurulu
tbmm
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TBMM'de 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin nedenlerini araştırmak amacıyla komisyon kuruldu. TBMM Genel Kurulu’nda 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Deprem Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik önergeler birleştirilerek görüşüldü. Görüşmeler sonucunda depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. 21 üyeden oluşacak komisyon 3 ay süreyle çalışacak.
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2023
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MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, tbmm genel kurulu, tbmm
deprem, tbmm genel kurulu, tbmm
TBMM'de deprem araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi
18:37 02.03.2023 (güncellendi: 18:55 02.03.2023) Abone ol
TBMM Genel Kurulu'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi
TBMM'de 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin nedenlerini araştırmak amacıyla komisyon kuruldu.
TBMM Genel Kurulu’nda 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Deprem Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik önergeler birleştirilerek görüşüldü. Görüşmeler sonucunda depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. 21 üyeden oluşacak komisyon 3 ay süreyle çalışacak.