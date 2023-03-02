https://sputniknews.com.tr/20230302/spacex-4-kisilik-ekibi-uluslararasi-uzay-istasyonuna-gonderdi-1067694574.html
SpaceX 4 kişilik ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi
SpaceX 4 kişilik ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi
Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Crew-6 görevi için 4 kişilik mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'na... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T09:22+0300
2023-03-02T09:22+0300
2023-03-02T09:22+0300
yaşam
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roket
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Fırlatma, Florida'daki NASA'ya ait Kennedy Uzay Merkezi'nden, Falcon 9 roketiyle gerçekleştirildi.Yerel saatle 00.34'de gerçekleşen operasyon esnasında gökyüzü aydınlandı.Ekibin fırlatılması, önceki denemenin teknik arıza sebebiyle iptal edilmesinden 72 saat sonra yapıldı.Mürettebatta bir Rus kozmonot ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir astronot da yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/spacex-roketinin-firlatilmasi-son-anda-ertelendi--1067549664.html
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spacex, uzay, roket, nasa
spacex, uzay, roket, nasa
SpaceX 4 kişilik ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi
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Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Crew-6 görevi için 4 kişilik mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan roketi fırlattı.
Fırlatma, Florida'daki NASA'ya ait Kennedy Uzay Merkezi'nden, Falcon 9 roketiyle gerçekleştirildi.
Yerel saatle 00.34'de gerçekleşen operasyon esnasında gökyüzü aydınlandı.
Ekibin fırlatılması, önceki denemenin teknik arıza sebebiyle iptal edilmesinden 72 saat sonra yapıldı.
Mürettebatta bir Rus kozmonot ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir astronot da yer alıyor.