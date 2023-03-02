https://sputniknews.com.tr/20230302/spacex-4-kisilik-ekibi-uluslararasi-uzay-istasyonuna-gonderdi-1067694574.html

SpaceX 4 kişilik ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi

SpaceX 4 kişilik ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Crew-6 görevi için 4 kişilik mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'na... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T09:22+0300

2023-03-02T09:22+0300

2023-03-02T09:22+0300

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Fırlatma, Florida'daki NASA'ya ait Kennedy Uzay Merkezi'nden, Falcon 9 roketiyle gerçekleştirildi.Yerel saatle 00.34'de gerçekleşen operasyon esnasında gökyüzü aydınlandı.Ekibin fırlatılması, önceki denemenin teknik arıza sebebiyle iptal edilmesinden 72 saat sonra yapıldı.Mürettebatta bir Rus kozmonot ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir astronot da yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230227/spacex-roketinin-firlatilmasi-son-anda-ertelendi--1067549664.html

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