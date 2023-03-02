https://sputniknews.com.tr/20230302/selvi-10-ulke-bir-araya-gelse-altindan-kalkamaz-ama-erdogan-careyi-ben-bulurum-inancini-veriyor-1067695539.html
Selvi: 10 ülke bir araya gelse altından kalkamaz ama Erdoğan, 'çareyi ben bulurum' inancını veriyor
Selvi: 10 ülke bir araya gelse altından kalkamaz ama Erdoğan, 'çareyi ben bulurum' inancını veriyor
Abdulkadir Selvi, "Erdoğan krizlerden umut çıkarmayı başaran bir lider. Türkiye asrın en büyük yıkımını yaşıyor. 10 ülke bir araya gelse bunun altından... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T09:39+0300
2023-03-02T09:39+0300
2023-03-02T09:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
abdulkadir selvi
recep tayyip erdoğan
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısı konuşmasına dikkat çekti ve şunları ifade etti:'Depremin vurduğu illerin ekonomik olarak bir cazibe merkezi olmasına yönelik master plan'Selvi, "Erdoğan depremzedelere yeni bir hayat sunacak. Sadece 1 yıl içerisinde yapılacak olan konutlardan söz etmiyorum. Depremin vurduğu illerin ekonomik olarak bir cazibe merkezi olmasına dönük bir master plandan söz ediyorum" ifadesini kullandı.Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın Adıyaman'da helallik istemesi için de, "Erdoğan ile bu millet arasında güçlü bir gönül köprüsü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava ve yol koşulları nedeniyle depremin ilk günlerinde yeteri kadar yardım götüremediklerini söyleyerek, 'Adıyaman hakkını helal etsin' demişti. Bu çok doğru ve insani bir yaklaşımdı" yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230302/antakyada-75-uzeri-depremde-hangi-binalarin-yikilacagini-2011de-raporladilar-dikkate-alinmadik-1067693469.html
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deprem, abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan
deprem, abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan
Selvi: 10 ülke bir araya gelse altından kalkamaz ama Erdoğan, 'çareyi ben bulurum' inancını veriyor
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Abdulkadir Selvi, "Erdoğan krizlerden umut çıkarmayı başaran bir lider. Türkiye asrın en büyük yıkımını yaşıyor. 10 ülke bir araya gelse bunun altından kalkamaz. Ama Erdoğan, depremle yıkılan insanlara senin derdine çareyi en iyi ben bulurum inancını verebilen bir lider" yorumunu yaptı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısı konuşmasına dikkat çekti ve şunları ifade etti:
"Erdoğan krizlerden umut çıkarmayı başaran bir lider. Türkiye asrın en büyük yıkımını yaşıyor. 10 ülke bir araya gelse bunun altından kalkamaz. Ama Erdoğan, depremle yıkılan insanlara senin derdine çareyi en iyi ben bulurum inancını verebilen bir lider."
'Depremin vurduğu illerin ekonomik olarak bir cazibe merkezi olmasına yönelik master plan'
Selvi, "Erdoğan depremzedelere yeni bir hayat sunacak. Sadece 1 yıl içerisinde yapılacak olan konutlardan söz etmiyorum. Depremin vurduğu illerin ekonomik olarak bir cazibe merkezi olmasına dönük bir master plandan söz ediyorum" ifadesini kullandı.
Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın Adıyaman'da helallik istemesi için de, "Erdoğan ile bu millet arasında güçlü bir gönül köprüsü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava ve yol koşulları nedeniyle depremin ilk günlerinde yeteri kadar yardım götüremediklerini söyleyerek, 'Adıyaman hakkını helal etsin' demişti. Bu çok doğru ve insani bir yaklaşımdı" yorumunu yaptı.