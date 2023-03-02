https://sputniknews.com.tr/20230302/selvi-10-ulke-bir-araya-gelse-altindan-kalkamaz-ama-erdogan-careyi-ben-bulurum-inancini-veriyor-1067695539.html

Selvi: 10 ülke bir araya gelse altından kalkamaz ama Erdoğan, 'çareyi ben bulurum' inancını veriyor

Selvi: 10 ülke bir araya gelse altından kalkamaz ama Erdoğan, 'çareyi ben bulurum' inancını veriyor

Abdulkadir Selvi, "Erdoğan krizlerden umut çıkarmayı başaran bir lider. Türkiye asrın en büyük yıkımını yaşıyor. 10 ülke bir araya gelse bunun altından... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T09:39+0300

2023-03-02T09:39+0300

2023-03-02T09:39+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

abdulkadir selvi

recep tayyip erdoğan

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısı konuşmasına dikkat çekti ve şunları ifade etti:'Depremin vurduğu illerin ekonomik olarak bir cazibe merkezi olmasına yönelik master plan'Selvi, "Erdoğan depremzedelere yeni bir hayat sunacak. Sadece 1 yıl içerisinde yapılacak olan konutlardan söz etmiyorum. Depremin vurduğu illerin ekonomik olarak bir cazibe merkezi olmasına dönük bir master plandan söz ediyorum" ifadesini kullandı.Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın Adıyaman'da helallik istemesi için de, "Erdoğan ile bu millet arasında güçlü bir gönül köprüsü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava ve yol koşulları nedeniyle depremin ilk günlerinde yeteri kadar yardım götüremediklerini söyleyerek, 'Adıyaman hakkını helal etsin' demişti. Bu çok doğru ve insani bir yaklaşımdı" yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230302/antakyada-75-uzeri-depremde-hangi-binalarin-yikilacagini-2011de-raporladilar-dikkate-alinmadik-1067693469.html

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deprem, abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan