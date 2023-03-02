https://sputniknews.com.tr/20230302/scholz-batili-muttefikler-guvenlik-garantileri-verme-teklifini-kievle-gorusuyor-1067713715.html

Scholz: Batılı müttefikler güvenlik garantileri verme teklifini Kiev'le görüşüyor

Scholz: Batılı müttefikler güvenlik garantileri verme teklifini Kiev'le görüşüyor

Almanya Başbakanı, Berlin ile müttefiklerinin Ukrayna için sürdürülebilir barış hazırlığı için gelecekteki güvenlik garantileri konusunda Kiev ile... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T13:50+0300

2023-03-02T13:50+0300

2023-03-02T14:28+0300

ukrayna krizi

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olaf scholz

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vladimir putin

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Almanya'da meclise seslenen Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz, "Ukrayna için gelecekteki güvenlik garantileri konusunda Kiev ve diğer ortaklarla konuşuyoruz” dedi. Şansölye, "Ancak bu tür güvenlik garantileri, Ukrayna'nın bu savaşta kendini başarılı şekilde savunduğu varsayımından hareketle geliyor" diye ekledi. Yarın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Washington'a gidecek olan Scholz, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın bitişi ve adil bir barış için müzakerelere hazır olmadığını' ileri sürerek Moskova'ya askeri güçlerini geri çekmesi çağrısını yineledi. Putin'i 'emperyalistlikle' itham eden Şansölye, "Şu sıra Putin'in müzakere masasına oturacağına dair hiçbir işaret yok" iddiasında bulundu. Rusya liderinin bunun yerine Yeni START'a (Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması) katılımını askıya alma örneğindeki gibi tehditlerde bulunduğunu öne sürdü. 'Silah tedarikini durdurmakla barış olmaz'Berlin'in yakın zamanda açıklanan Alman yapımı Leopard 2 muharebe tankları da dahil olmak üzere daha fazla silah göndererek Ukrayna'ya desteğini genişletmeye devam ettiğini söyleyen Scholz, Almanya dahil Batı'nın 'Ukrayna'nın son vatandaşına dek savaşması' söylemini bırakıp barış için Kiev'e silah sevkiyatını durdurması çağrılarını ise şöyle reddetti:"Hem Berlin'de 'bir daha asla savaş' diye bağırıp hem de Ukrayna'ya yapılan tüm silah sevkiyatının durdurulmasını talep ederek barış yaratamazsınız." "Barış sevgisi daha büyük bir komşuya boyun eğmek anlamına gelmez. Eğer Ukrayna kendini savunmayı bırakırsa, bu barış değil, Ukrayna'nın sonu olur." 'Ama Çin Rusya'ya silah vermesin'Diğer yandan ABD'nin 'Rusya'ya silah vermeyi değerlendirdiğine dair elde istihbarat olduğu' iddiası üzerinden yeni yaptırım getirmeye hazırlandığı Çin'e gözdağı veren SPD'li Başbakan, "Pekin'e mesajım açık: Rus birliklerinin geri çekilmesi için Moskova'daki nüfuzunuzu kullanın. Ve saldırgan Rusya'ya silah vermeyin" dedi. WSJ'ye göre Kiev'in barış masasına oturması için havuçABD'nin Wall Street Journal gazetesinin şubat ayı sonunda yayımladığı bir habere göre Almanya'nın başını çektiği bazı müttefiklerin Ukrayna'nın Rusya'dan tüm topraklarını geri alma yeteneği konusunda şüpheleri daha da artmış durumda. Haberde bazı Batılı müttefiklerin güvenlik garantileri ve gelişmiş askeri teçhizata daha iyi erişim teklifini, Kiev'i, Moskova ile barış görüşmelerine girmeye teşvik etmenin yolu olarak gördüğü belirtildi.

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almanya, olaf scholz, rusya, ukrayna, abd, joe biden, vladimir putin