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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/ryabkov-abd-nukleer-test-yapan-ilk-taraf-olursa-rusya-gereken-cevabi-verir-1067719756.html
Ryabkov: ABD nükleer test yapan ilk taraf olursa, Rusya gereken cevabı verir
Ryabkov: ABD nükleer test yapan ilk taraf olursa, Rusya gereken cevabı verir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'un nükleer test yapmaya karar vermesi halinde, Moskova'nın buna gereken cevabı vereceğini söyledi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T15:22+0300
2023-03-02T15:22+0300
ukrayna krizi
rusya
start
nükleer
vladimir putin
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Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı çerçevesinde basın toplantısı düzenleyen Ryabkov, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndaki (START) katılımını askıya alması sonrası ABD'ye nükleer testlerle ilgili mesaj gönderdi.Ryabkov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis'e hitabında dediği gibi, eğer ABD nükleer testlere yeniden başlamaya karar verirse, onlarla aynı adımı atmaya hazır olmalıyız. Burada kilit sözcük 'eğer'. Eğer ABD testlere başlamazsa, biz de başlamayacağız. Ancak biz en kötüsüne hazırlıklı olmalıyız" dedi.Ryabkov, ABD'nin nükleer testlere başlaması halinde Rusya'nın gereken cevabı vereceği uyarısında bulundu.'ABD'li temsilcilerle Yeni START anlaşmasını görüştüm'Ryabkov, Cenevre'deki temasları kapsamında ABD'li temsilcilerle Yeni START konusunda görüşme yaptığını belirtti.ABD'li temsilcilerle temasının profesyonel bir görüşme olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri yetkilisi, Fransız ve İngiliz temsilcilerle görüşme yapmayı planlamadığını da sözlerine ekledi.Putin, 21 Şubat'ta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti. Rusya ile ABD, ellerinde bulundurdukları nükleer silahların sayısının belirli bir sınır içinde tutulmasını içeren Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın üçüncüsünü 2010’da imzaladı. Geçerlilik süreci 10 yıl olan söz konusu anlaşma daha sonra 5 yıl için uzatılabilecekti. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Putin, 2011’de yürürlüğe giren söz konusu anlaşmanın 5 yıl daha uzatılmasına 2021’de onay verdi. Bu, askıya alınmamış olsa, anlaşmanın 2026’ya dek yürürlükte kalacağı anlamına geliyordu.Rusya ile ABD arasında yürürlükte kalan son büyük silah kontrol anlaşması olan Yeni START, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın süreyi uzatma müzakereleri sırasında Çin'i nükleer silah kontrol anlaşması imzalamaya çekmeye çalışması ve Pekin'den ret yanıtı alınca tüm müzakereleri sonlandırması yüzünden çökmenin eşiğine gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230222/anti-balistik-fuze-antlasmasindan-start-1e-silah-kontrol-alanindaki-ana-anlasmalara-ne-oldu-1067394378.html
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rusya, start, nükleer, vladimir putin

Ryabkov: ABD nükleer test yapan ilk taraf olursa, Rusya gereken cevabı verir

15:22 02.03.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Sputnik
/
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'un nükleer test yapmaya karar vermesi halinde, Moskova'nın buna gereken cevabı vereceğini söyledi.
Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı çerçevesinde basın toplantısı düzenleyen Ryabkov, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndaki (START) katılımını askıya alması sonrası ABD'ye nükleer testlerle ilgili mesaj gönderdi.
Ryabkov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis'e hitabında dediği gibi, eğer ABD nükleer testlere yeniden başlamaya karar verirse, onlarla aynı adımı atmaya hazır olmalıyız. Burada kilit sözcük 'eğer'. Eğer ABD testlere başlamazsa, biz de başlamayacağız. Ancak biz en kötüsüne hazırlıklı olmalıyız" dedi.
Ryabkov, ABD'nin nükleer testlere başlaması halinde Rusya'nın gereken cevabı vereceği uyarısında bulundu.

'ABD'li temsilcilerle Yeni START anlaşmasını görüştüm'

Ryabkov, Cenevre'deki temasları kapsamında ABD'li temsilcilerle Yeni START konusunda görüşme yaptığını belirtti.
ABD'li temsilcilerle temasının profesyonel bir görüşme olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri yetkilisi, Fransız ve İngiliz temsilcilerle görüşme yapmayı planlamadığını da sözlerine ekledi.
Putin, 21 Şubat'ta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti.

Rusya ile ABD, ellerinde bulundurdukları nükleer silahların sayısının belirli bir sınır içinde tutulmasını içeren Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın üçüncüsünü 2010’da imzaladı. Geçerlilik süreci 10 yıl olan söz konusu anlaşma daha sonra 5 yıl için uzatılabilecekti. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Putin, 2011’de yürürlüğe giren söz konusu anlaşmanın 5 yıl daha uzatılmasına 2021’de onay verdi. Bu, askıya alınmamış olsa, anlaşmanın 2026’ya dek yürürlükte kalacağı anlamına geliyordu.

Rusya ile ABD arasında yürürlükte kalan son büyük silah kontrol anlaşması olan Yeni START, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın süreyi uzatma müzakereleri sırasında Çin'i nükleer silah kontrol anlaşması imzalamaya çekmeye çalışması ve Pekin'den ret yanıtı alınca tüm müzakereleri sonlandırması yüzünden çökmenin eşiğine gelmişti.
Gorbaçov ve Bush - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
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Anti-Balistik Füze Antlaşması’ndan START-1’e: Silah kontrol alanındaki ana anlaşmalara ne oldu?
22 Şubat, 22:55
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