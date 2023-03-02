https://sputniknews.com.tr/20230302/ryabkov-abd-nukleer-test-yapan-ilk-taraf-olursa-rusya-gereken-cevabi-verir-1067719756.html

Ryabkov: ABD nükleer test yapan ilk taraf olursa, Rusya gereken cevabı verir

Ryabkov: ABD nükleer test yapan ilk taraf olursa, Rusya gereken cevabı verir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'un nükleer test yapmaya karar vermesi halinde, Moskova'nın buna gereken cevabı vereceğini söyledi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T15:22+0300

2023-03-02T15:22+0300

2023-03-02T15:22+0300

ukrayna krizi

rusya

start

nükleer

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/13/1052897431_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_f12b81d3190236ad3460de7e57e4381c.jpg

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı çerçevesinde basın toplantısı düzenleyen Ryabkov, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndaki (START) katılımını askıya alması sonrası ABD'ye nükleer testlerle ilgili mesaj gönderdi.Ryabkov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis'e hitabında dediği gibi, eğer ABD nükleer testlere yeniden başlamaya karar verirse, onlarla aynı adımı atmaya hazır olmalıyız. Burada kilit sözcük 'eğer'. Eğer ABD testlere başlamazsa, biz de başlamayacağız. Ancak biz en kötüsüne hazırlıklı olmalıyız" dedi.Ryabkov, ABD'nin nükleer testlere başlaması halinde Rusya'nın gereken cevabı vereceği uyarısında bulundu.'ABD'li temsilcilerle Yeni START anlaşmasını görüştüm'Ryabkov, Cenevre'deki temasları kapsamında ABD'li temsilcilerle Yeni START konusunda görüşme yaptığını belirtti.ABD'li temsilcilerle temasının profesyonel bir görüşme olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri yetkilisi, Fransız ve İngiliz temsilcilerle görüşme yapmayı planlamadığını da sözlerine ekledi.Putin, 21 Şubat'ta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti. Rusya ile ABD, ellerinde bulundurdukları nükleer silahların sayısının belirli bir sınır içinde tutulmasını içeren Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın üçüncüsünü 2010’da imzaladı. Geçerlilik süreci 10 yıl olan söz konusu anlaşma daha sonra 5 yıl için uzatılabilecekti. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Putin, 2011’de yürürlüğe giren söz konusu anlaşmanın 5 yıl daha uzatılmasına 2021’de onay verdi. Bu, askıya alınmamış olsa, anlaşmanın 2026’ya dek yürürlükte kalacağı anlamına geliyordu.Rusya ile ABD arasında yürürlükte kalan son büyük silah kontrol anlaşması olan Yeni START, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın süreyi uzatma müzakereleri sırasında Çin'i nükleer silah kontrol anlaşması imzalamaya çekmeye çalışması ve Pekin'den ret yanıtı alınca tüm müzakereleri sonlandırması yüzünden çökmenin eşiğine gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230222/anti-balistik-fuze-antlasmasindan-start-1e-silah-kontrol-alanindaki-ana-anlasmalara-ne-oldu-1067394378.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, start, nükleer, vladimir putin