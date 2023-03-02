https://sputniknews.com.tr/20230302/rusya-merkez-bankasi-baskani-nabiullina-yeni-yaptirimlar-rus-bankalari-icin-sok-olmadi-1067729082.html

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Yeni yaptırımlar Rus bankaları için şok olmadı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Yeni yaptırımlar Rus bankaları için şok olmadı

Yaptırım uygulanan Rus bankalarının, hazırlıklı oldukları için şok yaşamadığını söyleyen Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, mevcut durumun sistem risklerini... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T18:24+0300

2023-03-02T18:24+0300

2023-03-02T18:24+0300

rusya merkez bankası

yaptırım

elvira nabiullina

dünya

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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, kredi kuruluşlarıyla yıllık görüşmede, “Son zamanlarda yaptırım listelerine yeni bankaların eklenmesi artık şok olarak algılanmıyor ve sistem risklerini oluşturmuyor” şeklinde konuştu.Nabiullina açıklamasına “Daha önce yaptırım uygulanmış bankalarla karşılaştırıldığında, nispeten daha küçükler ve dondurulabilecek varlıkları azaltma yönünde hazırlıklar yaptılar. Ayrıca bu tür durumlarda uyguladığımız destek tedbirlerimiz de otomatikman onları kapsamış oldu” diye ekledi.ABD, 24 Şubat’ta 11 Rus bankasını ‘kara listeye’ dahil etmişti. Ertesi gün Avrupa Birliği, 3 Rus bankasına yaptırım duyurmuştu.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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rusya merkez bankası, yaptırım, elvira nabiullina