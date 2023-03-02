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https://sputniknews.com.tr/20230302/rusya-merkez-bankasi-baskani-nabiullina-yeni-yaptirimlar-rus-bankalari-icin-sok-olmadi-1067729082.html
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Yeni yaptırımlar Rus bankaları için şok olmadı
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Yeni yaptırımlar Rus bankaları için şok olmadı
Yaptırım uygulanan Rus bankalarının, hazırlıklı oldukları için şok yaşamadığını söyleyen Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, mevcut durumun sistem risklerini... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T18:24+0300
2023-03-02T18:24+0300
rusya merkez bankası
yaptırım
elvira nabiullina
dünya
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, kredi kuruluşlarıyla yıllık görüşmede, “Son zamanlarda yaptırım listelerine yeni bankaların eklenmesi artık şok olarak algılanmıyor ve sistem risklerini oluşturmuyor” şeklinde konuştu.Nabiullina açıklamasına “Daha önce yaptırım uygulanmış bankalarla karşılaştırıldığında, nispeten daha küçükler ve dondurulabilecek varlıkları azaltma yönünde hazırlıklar yaptılar. Ayrıca bu tür durumlarda uyguladığımız destek tedbirlerimiz de otomatikman onları kapsamış oldu” diye ekledi.ABD, 24 Şubat’ta 11 Rus bankasını ‘kara listeye’ dahil etmişti. Ertesi gün Avrupa Birliği, 3 Rus bankasına yaptırım duyurmuştu.
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rusya merkez bankası, yaptırım, elvira nabiullina
rusya merkez bankası, yaptırım, elvira nabiullina

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Yeni yaptırımlar Rus bankaları için şok olmadı

18:24 02.03.2023
© Sputnik / Vladimir FedorenkoRusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Yaptırım uygulanan Rus bankalarının, hazırlıklı oldukları için şok yaşamadığını söyleyen Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, mevcut durumun sistem risklerini oluşturmadığını belirtti.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, kredi kuruluşlarıyla yıllık görüşmede, “Son zamanlarda yaptırım listelerine yeni bankaların eklenmesi artık şok olarak algılanmıyor ve sistem risklerini oluşturmuyor” şeklinde konuştu.
Nabiullina açıklamasına “Daha önce yaptırım uygulanmış bankalarla karşılaştırıldığında, nispeten daha küçükler ve dondurulabilecek varlıkları azaltma yönünde hazırlıklar yaptılar. Ayrıca bu tür durumlarda uyguladığımız destek tedbirlerimiz de otomatikman onları kapsamış oldu” diye ekledi.
ABD, 24 Şubat’ta 11 Rus bankasını ‘kara listeye’ dahil etmişti. Ertesi gün Avrupa Birliği, 3 Rus bankasına yaptırım duyurmuştu.
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