https://sputniknews.com.tr/20230302/rusya-abd-biyolaboratuvarlarindan-yeni-patojenlerin-yayilma-riski-var-1067727094.html

Rusya: ABD biyolaboratuvarlarından yeni patojenlerin yayılma riski var

Rusya: ABD biyolaboratuvarlarından yeni patojenlerin yayılma riski var

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, ABD biyolaboratuvarları nedeniyle yeni patojenlerin yayılma riski bulunduğunu belirtti. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T17:25+0300

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2023-03-02T17:25+0300

dünya

rusya

biyolojik laboratuvar

abd

rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor)

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Sputnik’e demecinde ABD tarafından finanse edilen biyolaboratuarlardan yeni patojenlerin yayılma riski bulunduğunu söyledi.Popova, “Bu labaratuvarlarda yeni, bilinmeyen, geliştirilmiş patojenlerin yayılma riski kesinlikle var. Ayrıca, patojenleri incelediklerini, özelliklerini güçlendirdiklerini belirtmekten çekinmedikleri makalelerin de olması dikkat çekici. Bence bu, sözleşmenin (Biyolojik Silahlar Sözleşmesi) açık bir ihlali” dedi.Biyolojik laboratuvarların varlığının hem laboratuvarın bulunduğu ülkenin nüfusu hem de diğer devletlerde yaşayanlar için ciddi risk oluşturduğuna dikkat çeken Popova, bu tür laboratuvarların bulunduğu ülkelerin buralarda neler olup bittiğini anlamadan biyolojik egemenliklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya oldukları veya çoktan kaybetmiş olduklarına vurgu yaptı.Rus uzmanlara göre, şu anda bir dizi ülkede Washington tarafından kontrol edilen yaklaşık 400 çift amaçlı biyolojik laboratuvar bulunuyor.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Washington’un Amerikan askeri-biyolojik programına katılan Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların çalışmalarına 200 milyon dolardan fazla harcadığını gösteren belgeler yayınlamıştı.

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rusya, biyolojik laboratuvar, abd, rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor)