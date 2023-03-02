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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/rus-disisleri-sirbistanin-ukraynaya-muhimmat-verdigi-yonundeki-bilgi-tedirginlik-yaratiyor-1067730956.html
Rus Dışişleri: Sırbistan’ın Ukrayna’ya mühimmat verdiği yönündeki bilgi tedirginlik yaratıyor
Rus Dışişleri: Sırbistan’ın Ukrayna’ya mühimmat verdiği yönündeki bilgi tedirginlik yaratıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan’ın Ukrayna’ya mühimmat tedarikinde yer almış olabileceği yönündeki bilgiyi yakından takip ettiklerini belirtti. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T18:58+0300
2023-03-02T18:58+0300
ukrayna krizi
rusya
sırbistan
ukrayna
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Gelen bilgi elbette bizde en derin tedirginlik yaratıyor. Bu, Rus-Sırp ilişkiler açısından da bakıldığında, çok ciddi bir mesele ve mevcut iddialar temelinde tepki verilemez, bunun için deliller lazım” ifadesine yer verildi.Twitter’de 27 Şubat günü paylaşılan belgeler, Sırbistan’ın Krusik şirketinin Ukrayna’ya mühimmat tedarik ettiğini gösteriyor. Paylaşımda, Ukrayna’ya M-21 Grad çok namlulu roketatarlar için 20 km menzile sahip 3 bin 500 adet 122 mm roketlerin verildiği ifade ediliyor. Mühimmatın İstanbul ve Bratislava üzerinden nakledildiği kaydediliyor.Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic bu bilgiyi reddetti. Krusik şirketi de Ukrayna’ya mühimmat gönderdikleri yönündeki iddiayı yalanladı. Şirket, iddiada adı geçen Türk şirket Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited ile hiçbir sözleşme imzalamadıklarını kaydetti.
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Rus Dışişleri: Sırbistan’ın Ukrayna’ya mühimmat verdiği yönündeki bilgi tedirginlik yaratıyor

18:58 02.03.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan’ın Ukrayna’ya mühimmat tedarikinde yer almış olabileceği yönündeki bilgiyi yakından takip ettiklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Gelen bilgi elbette bizde en derin tedirginlik yaratıyor. Bu, Rus-Sırp ilişkiler açısından da bakıldığında, çok ciddi bir mesele ve mevcut iddialar temelinde tepki verilemez, bunun için deliller lazım” ifadesine yer verildi.
Twitter’de 27 Şubat günü paylaşılan belgeler, Sırbistan’ın Krusik şirketinin Ukrayna’ya mühimmat tedarik ettiğini gösteriyor. Paylaşımda, Ukrayna’ya M-21 Grad çok namlulu roketatarlar için 20 km menzile sahip 3 bin 500 adet 122 mm roketlerin verildiği ifade ediliyor. Mühimmatın İstanbul ve Bratislava üzerinden nakledildiği kaydediliyor.
Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic bu bilgiyi reddetti. Krusik şirketi de Ukrayna’ya mühimmat gönderdikleri yönündeki iddiayı yalanladı. Şirket, iddiada adı geçen Türk şirket Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited ile hiçbir sözleşme imzalamadıklarını kaydetti.
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