https://sputniknews.com.tr/20230302/rosselhoznadzor-almanyadan-rusyaya-yem-pancari-tohumu-ithalatini-yasakladi-1067689147.html
Rosselhoznadzor, Almanya’dan Rusya'ya yem pancarı tohumu ithalatını yasakladı
Rosselhoznadzor, Almanya’dan Rusya'ya yem pancarı tohumu ithalatını yasakladı
Rosselkhoznadzor, Almanya’dan Rusya'ya yem pancarı tohumu ithalatını yasaklama kararı aldı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T02:20+0300
2023-03-02T02:20+0300
2023-03-02T02:20+0300
dünya
rosselhoznadzor
rusya federal tarım ürünleri denetleme ajansı (rosselhoznadzor)
almanya
rusya
pancar
tohum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067688979_117:0:3002:1623_1920x0_80_0_0_850b75ddea238ed0e77e8d14347d4785.jpg
Rus tarım ürünleri denetçisi Rosselhoznadzor, Alman Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co.KG şirketinden Rusya'ya yem pancarı tohumları ithalatını 3 Mart’tan itibaren yasakladığını duyurdu.Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, “Bitki sağlığını korumak ve bir karantina nesnesinin Rusya topraklarında yayılmasını önlemek için Rosselhoznadzor, adı geçen Alman şirketinden yem pancarı tohumu malzemesi ithalatının yasaklanmasını gerekli görüyor” denildi.Açıklamada ayrıca, Alman tarım ürünleri denetçisi tarafından yürütülen söz konusu tohumların bitki sağlığı köntrolü sırasında, şeker pancarı nekrotik sarı damar virüsünün tespit edildiği bilgisine yer verildi.Rosselhoznadzor’a göre, şeker pancarı nekrotik sarı damar virüsü, kök bitki kütlesinde yüzde 50-70, şeker içeriğinde ise yüzde 2-4'ten fazla azalmaya yol açıyor. Toprakta uzun yıllar boyunca birikmesi ve canlılığını koruması nedeniyle bulunduğu topraklarda şeker pancarı yetiştirmekten kaçınmak gerekiyor.
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067688979_477:0:2641:1623_1920x0_80_0_0_0ff22de009a1271b5f2ed0b428c2d7a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rosselhoznadzor, rusya federal tarım ürünleri denetleme ajansı (rosselhoznadzor), almanya, rusya, pancar, tohum
rosselhoznadzor, rusya federal tarım ürünleri denetleme ajansı (rosselhoznadzor), almanya, rusya, pancar, tohum
Rosselhoznadzor, Almanya’dan Rusya'ya yem pancarı tohumu ithalatını yasakladı
Abone ol
Rosselkhoznadzor, Almanya’dan Rusya'ya yem pancarı tohumu ithalatını yasaklama kararı aldı.
Rus tarım ürünleri denetçisi Rosselhoznadzor, Alman Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co.KG şirketinden Rusya'ya yem pancarı tohumları ithalatını 3 Mart’tan itibaren yasakladığını duyurdu.
Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, “Bitki sağlığını korumak ve bir karantina nesnesinin Rusya topraklarında yayılmasını önlemek için Rosselhoznadzor, adı geçen Alman şirketinden yem pancarı tohumu malzemesi ithalatının yasaklanmasını gerekli görüyor” denildi.
Açıklamada ayrıca, Alman tarım ürünleri denetçisi tarafından yürütülen söz konusu tohumların bitki sağlığı köntrolü sırasında, şeker pancarı nekrotik sarı damar virüsünün tespit edildiği bilgisine yer verildi.
Rosselhoznadzor’a göre, şeker pancarı nekrotik sarı damar virüsü, kök bitki kütlesinde yüzde 50-70, şeker içeriğinde ise yüzde 2-4'ten fazla azalmaya yol açıyor. Toprakta uzun yıllar boyunca birikmesi ve canlılığını koruması nedeniyle bulunduğu topraklarda şeker pancarı yetiştirmekten kaçınmak gerekiyor.