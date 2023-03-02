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https://sputniknews.com.tr/20230302/rosselhoznadzor-almanyadan-rusyaya-yem-pancari-tohumu-ithalatini-yasakladi-1067689147.html
Rosselhoznadzor, Almanya’dan Rusya'ya yem pancarı tohumu ithalatını yasakladı
Rosselhoznadzor, Almanya’dan Rusya'ya yem pancarı tohumu ithalatını yasakladı
Rosselkhoznadzor, Almanya’dan Rusya'ya yem pancarı tohumu ithalatını yasaklama kararı aldı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T02:20+0300
2023-03-02T02:20+0300
dünya
rosselhoznadzor
rusya federal tarım ürünleri denetleme ajansı (rosselhoznadzor)
almanya
rusya
pancar
tohum
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Rus tarım ürünleri denetçisi Rosselhoznadzor, Alman Feldsaaten Freudenberger GmbH &amp; Co.KG şirketinden Rusya'ya yem pancarı tohumları ithalatını 3 Mart’tan itibaren yasakladığını duyurdu.Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, “Bitki sağlığını korumak ve bir karantina nesnesinin Rusya topraklarında yayılmasını önlemek için Rosselhoznadzor, adı geçen Alman şirketinden yem pancarı tohumu malzemesi ithalatının yasaklanmasını gerekli görüyor” denildi.Açıklamada ayrıca, Alman tarım ürünleri denetçisi tarafından yürütülen söz konusu tohumların bitki sağlığı köntrolü sırasında, şeker pancarı nekrotik sarı damar virüsünün tespit edildiği bilgisine yer verildi.Rosselhoznadzor’a göre, şeker pancarı nekrotik sarı damar virüsü, kök bitki kütlesinde yüzde 50-70, şeker içeriğinde ise yüzde 2-4'ten fazla azalmaya yol açıyor. Toprakta uzun yıllar boyunca birikmesi ve canlılığını koruması nedeniyle bulunduğu topraklarda şeker pancarı yetiştirmekten kaçınmak gerekiyor.
almanya
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rosselhoznadzor, rusya federal tarım ürünleri denetleme ajansı (rosselhoznadzor), almanya, rusya, pancar, tohum
rosselhoznadzor, rusya federal tarım ürünleri denetleme ajansı (rosselhoznadzor), almanya, rusya, pancar, tohum

Rosselhoznadzor, Almanya’dan Rusya'ya yem pancarı tohumu ithalatını yasakladı

02:20 02.03.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив / Multimedya arşivine gidinpancar
pancar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Rosselkhoznadzor, Almanya’dan Rusya'ya yem pancarı tohumu ithalatını yasaklama kararı aldı.
Rus tarım ürünleri denetçisi Rosselhoznadzor, Alman Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co.KG şirketinden Rusya'ya yem pancarı tohumları ithalatını 3 Mart’tan itibaren yasakladığını duyurdu.
Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, “Bitki sağlığını korumak ve bir karantina nesnesinin Rusya topraklarında yayılmasını önlemek için Rosselhoznadzor, adı geçen Alman şirketinden yem pancarı tohumu malzemesi ithalatının yasaklanmasını gerekli görüyor” denildi.
Açıklamada ayrıca, Alman tarım ürünleri denetçisi tarafından yürütülen söz konusu tohumların bitki sağlığı köntrolü sırasında, şeker pancarı nekrotik sarı damar virüsünün tespit edildiği bilgisine yer verildi.
Rosselhoznadzor’a göre, şeker pancarı nekrotik sarı damar virüsü, kök bitki kütlesinde yüzde 50-70, şeker içeriğinde ise yüzde 2-4'ten fazla azalmaya yol açıyor. Toprakta uzun yıllar boyunca birikmesi ve canlılığını koruması nedeniyle bulunduğu topraklarda şeker pancarı yetiştirmekten kaçınmak gerekiyor.
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