https://sputniknews.com.tr/20230302/politico-ab-rusyaya-donuk-yaptirimlarda-odagini-degistiriyor-1067698887.html

Politico: AB, Rusya'ya dönük yaptırımlarda odağını değiştiriyor

Politico: AB, Rusya'ya dönük yaptırımlarda odağını değiştiriyor

Politico gazetesi, Avrupa Birliği'nin (AB) üye ülkelerin artan baskısıyla karşı karşıya olması nedeniyle Rusya'ya dönük yeni yaptırımlar uygulamaktan mevcut... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T10:46+0300

2023-03-02T10:46+0300

2023-03-02T10:47+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

rusya

yaptırım

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AB'nin yaptırımların uygulanmasından sorumlu yeni özel temsilcisi David O'Sullivan, yeni yaptırımlar uygulama hedeflerinin giderek azalma kaydettiğini söyledi.Politico gazetesine konuşan O'Sullivan, her yeni turda kısıtlamaların artmasına ilişkin müzakerelerin daha da karmaşık hale geldiğini kaydederek, kalan sektörlere yönelik kısıtlamaların birliğe Rusya'dan çok zarar vereceğini belirtti.O'Sullivan, "AB, Rusya'ya karşı on geniş kapsamlı ve benzeri görülmemiş yaptırım paketini uygulamaya koymakta son derece etkili oldu" ifadelerini kullandı.Önceki yaptırım paketlerinin hızlı bir şekilde kabul edilmesini 'büyük bir başarı' olarak nitelendiren O'Sullivan, Brüksel'in şimdi 'yaptırımları atlatma mekanizmalarıyla' mücadele ederek bunların etkili bir şekilde uygulanmasına odaklanması gerektiğine işaret etti.O'Sullivan, ayrıca Rusya'nın bu amaçla bazı ticari ortaklarıyla da temasa geçtiğini de sözlerine ekledi.Yetkili, "ABD'li ve İngiliz mevkidaşlarımla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek faaliyetimi genişletmeye başladım bile. Başka ziyaretler de planlanıyor" dedi.Politico'ya göre Rusya'nın Avrupa'ya yaptığı ihracatın değeri 2022'de bir önceki yıla kıyasla hızla artan enerji ve hammadde fiyatları nedeniyle yükselirken, Batı'nın yaptırımları AB yetkililerinin öngördüğünden daha az etkili oldu.Goldman Sachs'ın son raporunda, ham petrol ithalatçılarının kote edilen fiyatlardan daha fazla ödeme yaparak Batı yaptırımlarının etkisini kırması nedeniyle Rusya'nın geçen yılki petrol gelirlerinin öngörülenden çok daha yüksek olduğu vurgulanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230225/abnin-rusyaya-yonelik-10-yaptirim-paketiyle-ilgili-ayrintilar-aciklandi-1067501684.html

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