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https://sputniknews.com.tr/20230302/osym-adiyaman-hatay-kahramanmaras-ve-malatyada-bazi-sinavlar-yapilamayacak-1067704232.html
ÖSYM: Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bazı sınavlar yapılamayacak
ÖSYM: Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bazı sınavlar yapılamayacak
ÖSYM, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacağını, adayların farklı illerden sınav... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
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ÖSYM: Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bazı sınavlar yapılamayacak

12:13 02.03.2023 (güncellendi: 12:22 02.03.2023)
© DHAÖSYM
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© DHA
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ÖSYM, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacağını, adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekeceğini bildirdi.
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