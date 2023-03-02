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https://sputniknews.com.tr/20230302/ortaylidan-celal-sengor-aciklamasi-hem-turkiyede-hem-de-dunyada-bulundugu-konum-tartisilmazdir-1067733353.html
Ortaylı'dan Celal Şengör açıklaması: Hem Türkiye'de hem de Dünya'da bulunduğu konum tartışılmazdır
Ortaylı'dan Celal Şengör açıklaması: Hem Türkiye'de hem de Dünya'da bulunduğu konum tartışılmazdır
Tarihçi İlber Ortaylı, Prof. Dr. Naci Görür hakkında "O depremi biliyor Bizim Celal'den daha iyidir" sözlerinin ardından yeni bir açıklama yaptı. Ortaylı... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T20:43+0300
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türkiye
ilber ortaylı
celal şengör
naci görür
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce konuştum programına konuk oldu.Programın kapanmasına yakın Işık, Prof. Naci Görür ile birlikte yaptıkları “Sesimi Duyan Var mı?” programının hatırlatmasını yapmak istedi. O anlarda İlber Ortaylı, canlı yayının bittiğini zannederek ve Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'ü kastederek Prof. Dr. Naci Görür için “O bizim Celal'den daha iyidir” dedi.Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Naci Görür hakkındaki yorumu kısa sürede gündem olan Ortaylı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçenlerde yaptığım TV programında sohbet yarıda kesildiği için benim Celal Hoca'yı ilmiyle değerlendirdiğim zannedilmiş. Sohbetin tamamı dinlense konunun son depremlere dair alanım dışından bir yorum olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. Celal Şengör'ün hem Türkiye'de hem de Dünya'da bulunduğu konum tartışılmazdır." dedi. Ortaylı'nın açıklamasının tamamı şöyle: "Celal Şengör, Fuat Köprülü'den sonra Rusya Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk Türk'tür. Bu jeoloji dalındadır. Avusturya Bilim Akademisi için de aynı şey geçerlidir. Zaten jeoloji dalında Avrupa'da büyük ödül aldı (bu ödül jeoloji dalının Nobel'i demektir). Amerika Bilimler Akademisi, Avrupa Bilimler Akademisi ve Sırbistan Bilimler Akademisi üyesidir. Fransızca'yı College de France'da ders verecek kadar iyi bilir. Rusça da bilir. Dünya onu tanımasına rağmen hiçbir zaman Türkiye'yi ve Teknik Üniversite'yi bırakıp gitmeyi düşünmeyecek kadar da vatanseverdir. Türk bilim tarihini, Türkiye kütüphanelerinde, yazma eserler arasında onun kadar takip eden bir Türk doğabilimcisi tanımıyorum. Fuat Sezgin gibi aynı şekilde zamanında dışarı kovalanan bir hocayla en çok o mesai halindeydi. Kâzım Çeçen Hoca'yla en çok teşrikimesai eden profesörlerden biri. Fuat Köprülü ve Halil İnalcık Hoca'ya kasideler döşenecek kadar hayran.Geçenlerde yaptığım TV programında sohbet yarıda kesildiği için benim Celal Hoca'yı ilmiyle değerlendirdiğim zannedilmiş. Sohbetin tamamı dinlense konunun son depremlere dair alanım dışından bir yorum olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. Celal Şengör'ün hem Türkiye'de hem de Dünya'da bulunduğu konum tartışılmazdır. Celal Şengör Türkiye'de varlığıyla övündüğüm ulusal kıymet hazinemizin en önemli simalarından biridir. Tekrar kamuoyuna duyurmak isterim."
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ilber ortaylı, celal şengör, naci görür
ilber ortaylı, celal şengör, naci görür

Ortaylı'dan Celal Şengör açıklaması: Hem Türkiye'de hem de Dünya'da bulunduğu konum tartışılmazdır

20:43 02.03.2023 (güncellendi: 21:17 02.03.2023)
© İHAProf. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör
Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© İHA
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Tarihçi İlber Ortaylı, Prof. Dr. Naci Görür hakkında "O depremi biliyor Bizim Celal'den daha iyidir" sözlerinin ardından yeni bir açıklama yaptı. Ortaylı, "Celal Şengör'ün hem Türkiye'de hem de Dünya'da bulunduğu konum tartışılmazdır. Şengör Türkiye'de varlığıyla övündüğüm ulusal kıymet hazinemizin en önemli simalarından biridir" dedi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce konuştum programına konuk oldu.

Programın kapanmasına yakın Işık, Prof. Naci Görür ile birlikte yaptıkları “Sesimi Duyan Var mı?” programının hatırlatmasını yapmak istedi. O anlarda İlber Ortaylı, canlı yayının bittiğini zannederek ve Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'ü kastederek Prof. Dr. Naci Görür için “O bizim Celal'den daha iyidir” dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Naci Görür hakkındaki yorumu kısa sürede gündem olan Ortaylı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçenlerde yaptığım TV programında sohbet yarıda kesildiği için benim Celal Hoca'yı ilmiyle değerlendirdiğim zannedilmiş. Sohbetin tamamı dinlense konunun son depremlere dair alanım dışından bir yorum olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. Celal Şengör'ün hem Türkiye'de hem de Dünya'da bulunduğu konum tartışılmazdır." dedi.

Ortaylı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Celal Şengör, Fuat Köprülü'den sonra Rusya Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk Türk'tür. Bu jeoloji dalındadır. Avusturya Bilim Akademisi için de aynı şey geçerlidir. Zaten jeoloji dalında Avrupa'da büyük ödül aldı (bu ödül jeoloji dalının Nobel'i demektir). Amerika Bilimler Akademisi, Avrupa Bilimler Akademisi ve Sırbistan Bilimler Akademisi üyesidir. Fransızca'yı College de France'da ders verecek kadar iyi bilir. Rusça da bilir. Dünya onu tanımasına rağmen hiçbir zaman Türkiye'yi ve Teknik Üniversite'yi bırakıp gitmeyi düşünmeyecek kadar da vatanseverdir. Türk bilim tarihini, Türkiye kütüphanelerinde, yazma eserler arasında onun kadar takip eden bir Türk doğabilimcisi tanımıyorum. Fuat Sezgin gibi aynı şekilde zamanında dışarı kovalanan bir hocayla en çok o mesai halindeydi. Kâzım Çeçen Hoca'yla en çok teşrikimesai eden profesörlerden biri. Fuat Köprülü ve Halil İnalcık Hoca'ya kasideler döşenecek kadar hayran.
Geçenlerde yaptığım TV programında sohbet yarıda kesildiği için benim Celal Hoca'yı ilmiyle değerlendirdiğim zannedilmiş. Sohbetin tamamı dinlense konunun son depremlere dair alanım dışından bir yorum olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. Celal Şengör'ün hem Türkiye'de hem de Dünya'da bulunduğu konum tartışılmazdır. Celal Şengör Türkiye'de varlığıyla övündüğüm ulusal kıymet hazinemizin en önemli simalarından biridir. Tekrar kamuoyuna duyurmak isterim."
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