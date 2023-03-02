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https://sputniknews.com.tr/20230302/meteoroloji-81-ilin-70inde-kuvvetli-saganak-yagis-bekleniyor-1067691644.html
Meteoroloji: 81 ilin 70'inde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji: 81 ilin 70'inde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji 2 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre deprem bölgesi dahil 81 ilin 70'inde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 11 ilde karlı hava... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T07:14+0300
2023-03-02T07:14+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri, Balıkesir’in kuzey kıyıları ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara, Karadeniz ve Doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.EDİRNE 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlıİSTANBUL 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıKIRKLARELİ 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 8°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif sağanak yağışlıEgeParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 8°C, 18°CParçalı bulutluDENİZLİ 10°C, 21°CParçalı bulutluİZMİR 11°C, 17°CParçalı bulutluMUĞLA 8°C, 18°CParçalı bulutluAkdenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 10°C, 27°CParçalı ve az bulutluANTALYA 15°C, 22°CParçalı bulutluHATAY 10°C, 24°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ 12°C, 22°CParçalı bulutluİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 6°C, 19°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutluKONYA 5°C, 21°CParçalı bulutluSİVAS 0°C, 16°CSabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.BOLU 7°C, 13°CSabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 9°C, 10°CSabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıKASTAMONU 4°C, 14°CSabah saatlerinden itibaren sağanak ve ye yer gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 7°C, 9°CSabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 9°C, 17°CSabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 17°CSabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıTRABZON 8°C, 10°CAralıklı sağanak yağışlıDoğu AnadoluSabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -4°C, 7°CSabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS -3°C, 7°CSabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA 4°C, 17°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 10°C, 22°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR 2°C, 20°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 9°C, 23°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 13°C, 24°CParçalı ve az bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji: 81 ilin 70'inde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

07:14 02.03.2023
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© İHA
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Meteoroloji 2 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre deprem bölgesi dahil 81 ilin 70'inde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 11 ilde karlı hava hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri, Balıkesir’in kuzey kıyıları ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara, Karadeniz ve Doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif sağanak yağışlı

Ege

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu
HATAY 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 19°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 5°C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİVAS 0°C, 16°C
Sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU 7°C, 13°C
Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 9°C, 10°C
Sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 14°C
Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve ye yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 9°C
Sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 9°C, 17°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 17°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 8°C, 10°C
Aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -4°C, 7°C
Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -3°C, 7°C
Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 2°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
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