https://sputniknews.com.tr/20230302/medvedev-ab-ve-nato-ukraynanin-rusyadaki-teror-eylemlerinde-yer-aliyor-1067739613.html

Medvedev: AB ve NATO, Ukrayna’nın Rusya’daki terör eylemlerinde yer alıyor

Medvedev: AB ve NATO, Ukrayna’nın Rusya’daki terör eylemlerinde yer alıyor

Bryansk Bölgesi’ndeki olayların ABD, NATO ve Avrupa Birliği’nin gerçekte kimlere destek verdiğini ortaya koyduğunu belirten Rusya Güvenlik Konseyi Başkan... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T23:24+0300

2023-03-02T23:24+0300

2023-03-02T23:24+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

rusya

ukrayna

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Batı analistlerin, NATO ülkelerinin Ukraynalı Nazileri eğiterek doğrudan çatışmaya katıldığını kabul ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:Batı’nın, Rusya’yı ezme isteğinin çok büyük olduğunu kaydeden Medvedev, “Bugünkü olaylar, ABD, NATO ve Avrupa Birliği’nin gerçekte kimleri desteklediğini ortaya koydu. Destek verdikleri, Moskova Sovyetler’ine dönmek istemeyen özgürlük seven Ukrayna halkı değil, kokmuş sarı-mavi paçavrayı sallayarak sivillere saldıran Nazi p.çleri ve terörist pisliklerdir. Şimdi Londra, Paris, Berlin ve Washington onları aklamaya çalışsın bakalım” diye yazdı.Medvedev, “Sayın Sunak, Macron, Scholz ve Biden, bunlar sizin yaratıklarınız! Bundan böyle onlara nasıl yaklaştıysak size de öyle yaklaşacağız. Şimdi ülkeleriniz, Ukrayna rejiminin düzenlediği terör eylemlerinin katılımcıları, siz de teröristlerin doğrudan suç ortaklarısınız” diye ekledi.

rusya

ukrayna

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dmitriy medvedev, rusya, ukrayna