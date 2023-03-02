https://sputniknews.com.tr/20230302/medvedev-ab-ve-nato-ukraynanin-rusyadaki-teror-eylemlerinde-yer-aliyor-1067739613.html
Medvedev: AB ve NATO, Ukrayna’nın Rusya’daki terör eylemlerinde yer alıyor
Medvedev: AB ve NATO, Ukrayna’nın Rusya’daki terör eylemlerinde yer alıyor
Bryansk Bölgesi’ndeki olayların ABD, NATO ve Avrupa Birliği’nin gerçekte kimlere destek verdiğini ortaya koyduğunu belirten Rusya Güvenlik Konseyi Başkan... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T23:24+0300
2023-03-02T23:24+0300
2023-03-02T23:24+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
rusya
ukrayna
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Batı analistlerin, NATO ülkelerinin Ukraynalı Nazileri eğiterek doğrudan çatışmaya katıldığını kabul ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:Batı’nın, Rusya’yı ezme isteğinin çok büyük olduğunu kaydeden Medvedev, “Bugünkü olaylar, ABD, NATO ve Avrupa Birliği’nin gerçekte kimleri desteklediğini ortaya koydu. Destek verdikleri, Moskova Sovyetler’ine dönmek istemeyen özgürlük seven Ukrayna halkı değil, kokmuş sarı-mavi paçavrayı sallayarak sivillere saldıran Nazi p.çleri ve terörist pisliklerdir. Şimdi Londra, Paris, Berlin ve Washington onları aklamaya çalışsın bakalım” diye yazdı.Medvedev, “Sayın Sunak, Macron, Scholz ve Biden, bunlar sizin yaratıklarınız! Bundan böyle onlara nasıl yaklaştıysak size de öyle yaklaşacağız. Şimdi ülkeleriniz, Ukrayna rejiminin düzenlediği terör eylemlerinin katılımcıları, siz de teröristlerin doğrudan suç ortaklarısınız” diye ekledi.
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dmitriy medvedev, rusya, ukrayna
dmitriy medvedev, rusya, ukrayna
Medvedev: AB ve NATO, Ukrayna’nın Rusya’daki terör eylemlerinde yer alıyor
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Bryansk Bölgesi’ndeki olayların ABD, NATO ve Avrupa Birliği’nin gerçekte kimlere destek verdiğini ortaya koyduğunu belirten Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, bu ülkelerin Ukrayna’nın işlediği suçların katılımcısı, liderlerinin de doğrudan teröristlerin suç ortağı olduğunu kaydetti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Batı analistlerin, NATO ülkelerinin Ukraynalı Nazileri eğiterek doğrudan çatışmaya katıldığını kabul ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:
“Gelecekte Ukrayna’ya sağlanacak NATO savaş uçaklarının bakımı askeri uzmanları tarafından misal kuduz Polonya’da yapılacaksa bu, Atlantikçilerin doğrudan Rusya’ya karşı savaşa katılımı olacak ve bunun tüm sonuçlarına katlanacak. Bu tür teçhizat ve silahların tedariki ve onarımı yönünde kararlar veren tüm kişiler de yabancı paralı askerler ve askeri uzmanlarla birlikte meşru hedef olarak görülmeli.”
Batı’nın, Rusya’yı ezme isteğinin çok büyük olduğunu kaydeden Medvedev, “Bugünkü olaylar, ABD, NATO ve Avrupa Birliği’nin gerçekte kimleri desteklediğini ortaya koydu. Destek verdikleri, Moskova Sovyetler’ine dönmek istemeyen özgürlük seven Ukrayna halkı değil, kokmuş sarı-mavi paçavrayı sallayarak sivillere saldıran Nazi p.çleri ve terörist pisliklerdir. Şimdi Londra, Paris, Berlin ve Washington onları aklamaya çalışsın bakalım” diye yazdı.
Medvedev, “Sayın Sunak, Macron, Scholz ve Biden, bunlar sizin yaratıklarınız! Bundan böyle onlara nasıl yaklaştıysak size de öyle yaklaşacağız. Şimdi ülkeleriniz, Ukrayna rejiminin düzenlediği terör eylemlerinin katılımcıları, siz de teröristlerin doğrudan suç ortaklarısınız” diye ekledi.