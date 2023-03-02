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https://sputniknews.com.tr/20230302/marmara-denizinde-feribot-yangini-30-kisi-dumandan-etkilendi-1067695297.html
Marmara Denizi'nde feribot yangını: 30 kişi dumandan etkilendi
Marmara Denizi'nde feribot yangını: 30 kişi dumandan etkilendi
Marmara Denizi açıklarında bulunan bir feribot içerisindeki araçlarla yandı. Yangında çok sayıda araç yanarken feribottaki 30 kişi dumandan etkilendi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T09:36+0300
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türkiye
marmara denizi
bandırma
tekirdağ
feribot
yangın
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Bandırma'dan Tekirdağ'a giden bir feribot, bu sabah içerisindeki araçlarla beraber alev alev yandı.Tekirdağ'daki bir limana yanaştırılan feribottaki yangın söndürülürken dumandan etkilenen 30 kişi ayakta ilk tedavileri yapıldı. Yangın sonrası feribot ve içerisindeki araçlarda büyük hasar oluştu.Yangının feribotun içerisindeki bir araçtan çıkarak diğer araçlara yayıldığı iddia ediliyor.
türkiye
marmara denizi
bandırma
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marmara denizi, bandırma, tekirdağ, feribot, yangın
marmara denizi, bandırma, tekirdağ, feribot, yangın

Marmara Denizi'nde feribot yangını: 30 kişi dumandan etkilendi

09:36 02.03.2023
© İHAMarmara Denizi açıklarında bulunan bir feribot içerisindeki araçlarla yandı. Yangında çok sayıda araç yanarken feribottaki 30 kişi dumandan etkilendi.
Marmara Denizi açıklarında bulunan bir feribot içerisindeki araçlarla yandı. Yangında çok sayıda araç yanarken feribottaki 30 kişi dumandan etkilendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© İHA
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Marmara Denizi açıklarında bulunan bir feribot içerisindeki araçlarla yandı. Yangında çok sayıda araç yanarken feribottaki 30 kişi dumandan etkilendi.
Bandırma'dan Tekirdağ'a giden bir feribot, bu sabah içerisindeki araçlarla beraber alev alev yandı.
Tekirdağ'daki bir limana yanaştırılan feribottaki yangın söndürülürken dumandan etkilenen 30 kişi ayakta ilk tedavileri yapıldı. Yangın sonrası feribot ve içerisindeki araçlarda büyük hasar oluştu.
Yangının feribotun içerisindeki bir araçtan çıkarak diğer araçlara yayıldığı iddia ediliyor.
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