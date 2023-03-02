https://sputniknews.com.tr/20230302/marmara-denizinde-feribot-yangini-30-kisi-dumandan-etkilendi-1067695297.html

Marmara Denizi'nde feribot yangını: 30 kişi dumandan etkilendi

Marmara Denizi'nde feribot yangını: 30 kişi dumandan etkilendi

Marmara Denizi açıklarında bulunan bir feribot içerisindeki araçlarla yandı. Yangında çok sayıda araç yanarken feribottaki 30 kişi dumandan etkilendi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T09:36+0300

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türkiye

marmara denizi

bandırma

tekirdağ

feribot

yangın

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Bandırma'dan Tekirdağ'a giden bir feribot, bu sabah içerisindeki araçlarla beraber alev alev yandı.Tekirdağ'daki bir limana yanaştırılan feribottaki yangın söndürülürken dumandan etkilenen 30 kişi ayakta ilk tedavileri yapıldı. Yangın sonrası feribot ve içerisindeki araçlarda büyük hasar oluştu.Yangının feribotun içerisindeki bir araçtan çıkarak diğer araçlara yayıldığı iddia ediliyor.

türkiye

marmara denizi

bandırma

tekirdağ

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2023

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marmara denizi, bandırma, tekirdağ, feribot, yangın