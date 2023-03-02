https://sputniknews.com.tr/20230302/macaristan-basbakani-orban-avrupada-abdnin-olmadigi-bir-nato-kuralim-1067729379.html
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'da ABD'nin olmadığı bir 'NATO' kuralım
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'da ABD'nin olmadığı bir 'NATO' kuralım
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB ülkelerini NATO'ya alternatif olarak ABD'nin yer almadığı bir ittifak kurmaya davet etti. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T18:43+0300
2023-03-02T18:43+0300
2023-03-02T18:43+0300
dünya
macaristan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062194357_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_e0aa30c40219471df122363d54fca204.jpg
İsviçre'de yayınlanan Die Weltwoche dergisine demeç veren Orban, Avrupa'da NATO'nun alternatifini kurmayı önerdi.Avrupa NATO'sunun bir çözüm olacağı inancını dile getiren Orban, bu öneriyi 2012 yılında da yaptığını anımsattı.Orban, Avrupa ülkelerinin kendilerinin bizzat korumaya hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi.
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062194357_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_c1a028b342baff96983ab2d2fc6fc34a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
macaristan
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'da ABD'nin olmadığı bir 'NATO' kuralım
Abone ol
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB ülkelerini NATO'ya alternatif olarak ABD'nin yer almadığı bir ittifak kurmaya davet etti.
İsviçre'de yayınlanan Die Weltwoche dergisine demeç veren Orban, Avrupa'da NATO'nun alternatifini kurmayı önerdi.
Avrupa NATO'sunun bir çözüm olacağı inancını dile getiren Orban, bu öneriyi 2012 yılında da yaptığını anımsattı.
Orban, Avrupa ülkelerinin kendilerinin bizzat korumaya hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi.