Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230302/macaristan-basbakani-orban-avrupada-abdnin-olmadigi-bir-nato-kuralim-1067729379.html
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'da ABD'nin olmadığı bir 'NATO' kuralım
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'da ABD'nin olmadığı bir 'NATO' kuralım
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB ülkelerini NATO'ya alternatif olarak ABD'nin yer almadığı bir ittifak kurmaya davet etti. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T18:43+0300
2023-03-02T18:43+0300
dünya
macaristan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062194357_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_e0aa30c40219471df122363d54fca204.jpg
İsviçre'de yayınlanan Die Weltwoche dergisine demeç veren Orban, Avrupa'da NATO'nun alternatifini kurmayı önerdi.Avrupa NATO'sunun bir çözüm olacağı inancını dile getiren Orban, bu öneriyi 2012 yılında da yaptığını anımsattı.Orban, Avrupa ülkelerinin kendilerinin bizzat korumaya hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi.
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062194357_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_c1a028b342baff96983ab2d2fc6fc34a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
macaristan
macaristan

Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'da ABD'nin olmadığı bir 'NATO' kuralım

18:43 02.03.2023
© AFP 2023 / MICHAL CIZEKViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / MICHAL CIZEK
Abone olTelegram
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB ülkelerini NATO'ya alternatif olarak ABD'nin yer almadığı bir ittifak kurmaya davet etti.
İsviçre'de yayınlanan Die Weltwoche dergisine demeç veren Orban, Avrupa'da NATO'nun alternatifini kurmayı önerdi.

Avrupa NATO'sunun bir çözüm olacağı inancını dile getiren Orban, bu öneriyi 2012 yılında da yaptığını anımsattı.

Orban, Avrupa ülkelerinin kendilerinin bizzat korumaya hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала