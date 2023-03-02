https://sputniknews.com.tr/20230302/macaristan-basbakani-orban-avrupada-abdnin-olmadigi-bir-nato-kuralim-1067729379.html

Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'da ABD'nin olmadığı bir 'NATO' kuralım

Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'da ABD'nin olmadığı bir 'NATO' kuralım

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB ülkelerini NATO'ya alternatif olarak ABD'nin yer almadığı bir ittifak kurmaya davet etti. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T18:43+0300

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2023-03-02T18:43+0300

dünya

macaristan

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İsviçre'de yayınlanan Die Weltwoche dergisine demeç veren Orban, Avrupa'da NATO'nun alternatifini kurmayı önerdi.Avrupa NATO'sunun bir çözüm olacağı inancını dile getiren Orban, bu öneriyi 2012 yılında da yaptığını anımsattı.Orban, Avrupa ülkelerinin kendilerinin bizzat korumaya hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi.

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