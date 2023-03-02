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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/lavrov-rusya-ukrayna-konusunda-ciddi-muzakere-tekliflerini-reddetmiyor-1067718281.html
Lavrov: Rusya, Ukrayna konusunda ciddi müzakere tekliflerini reddetmiyor
Lavrov: Rusya, Ukrayna konusunda ciddi müzakere tekliflerini reddetmiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Ukrayna konusunda ciddi müzakere tekliflerini reddetmediğini, fakat Kiev'e diyalog çağrısında bulunan birilerini hiç... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T14:55+0300
2023-03-02T15:39+0300
ukrayna krizi
rusya
g20
sergey lavrov
ukrayna
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Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Lavrov, “Krizin çözümüne yönelik yardıma konusunda, siyasi bir çözüm bulma yönündeki samimi çabaların ortaya konduğu ciddi önerileri asla reddetmediğimizi kamuoyu önünde defalarca ifade ettik. Bir kez daha hatırlatayım, bize müzakere çağrıları yapılırken, Batılı meslektaşlarımızdan ve hatta diğer bazı devletlerden en az birinin Ukrayna'ya müzakere çağrısı yaptığını hiç hatırlamıyorum” dedi.Lavrov, “Belki de bu katışıksız bir gerçek, zira Ukrayna’yı zaten savaşı sürdürmek için kıvama getiriyorlar" diye ekledi.‘Türkiye, Çin ve Brezilya dışişleri bakanları ile ulusal para birimleri üzerinden hesaplara geçilmesini görüştüm’Lavrov, Türkiye, Çin ve Brezilya’dan mevkidaşları ile ulusal para birimleri üzerinden hesaplara geçilmesini ve yeni lojistik zincirlerinin kurulmasını görüştüğü bilgisini verdi.Rus diplomat, “Batı'nın keyfiyetinden, yaptırımlardan ve diğer yasa dışı eylemlerden korunacak yeni lojistik zincirlerine geçiş, Amerikalıların dolar ihraççısı olarak ve Avrupa’nın da euro ihraççısı olarak izin verdiği kaba suiistimaller (Japonlar da yenlerini yoğun bir şekilde suistimal ediyor), tüm bu konular Çinli meslektaşımla, Brezilya ve Türkiye bakanlarıyla yaptığım görüşmelerde ele alındı” diye konuştu.‘G20 deklarasyonu onaylanamadı; Batı, Ukrayna konusunu ön plana çekmeye çalıştı’Batı’nın Ukrayna konusunu ön plana çekmeye çalıştığı için tüm G20 dışişleri bakanları adına deklarasyonun onaylanamadığına dikkat çeken Lavrov, “Ne yazık ki tüm G20 bakanları adına deklarasyon onaylanamadı. Batılı meslektaşlarımız, tıpkı bir yıl önce Endonezya’nın başkanlık döneminde olduğu gibi tüm doğrularla ve yalanlarla, her şeyden önce yalanlarla ve çeşitli retorik açıklamalarla, sözüm ona ‘Rus saldırganlığı’ sosu ile servis ettikleri Ukrayna etrafındaki durum ile ilgili sorunu ön plana çekmeye çalıştı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230302/blinken-cinin-ukrayna-icin-hazirladigi-baris-plani-olumlu-unsurlar-iceriyor-1067717138.html
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rusya, g20, sergey lavrov, ukrayna
rusya, g20, sergey lavrov, ukrayna

Lavrov: Rusya, Ukrayna konusunda ciddi müzakere tekliflerini reddetmiyor

14:55 02.03.2023 (güncellendi: 15:39 02.03.2023)
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Ukrayna konusunda ciddi müzakere tekliflerini reddetmediğini, fakat Kiev'e diyalog çağrısında bulunan birilerini hiç hatırlamadığını söyledi.
Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Lavrov, “Krizin çözümüne yönelik yardıma konusunda, siyasi bir çözüm bulma yönündeki samimi çabaların ortaya konduğu ciddi önerileri asla reddetmediğimizi kamuoyu önünde defalarca ifade ettik. Bir kez daha hatırlatayım, bize müzakere çağrıları yapılırken, Batılı meslektaşlarımızdan ve hatta diğer bazı devletlerden en az birinin Ukrayna'ya müzakere çağrısı yaptığını hiç hatırlamıyorum” dedi.
Lavrov, “Belki de bu katışıksız bir gerçek, zira Ukrayna’yı zaten savaşı sürdürmek için kıvama getiriyorlar" diye ekledi.

‘Türkiye, Çin ve Brezilya dışişleri bakanları ile ulusal para birimleri üzerinden hesaplara geçilmesini görüştüm’

Lavrov, Türkiye, Çin ve Brezilya’dan mevkidaşları ile ulusal para birimleri üzerinden hesaplara geçilmesini ve yeni lojistik zincirlerinin kurulmasını görüştüğü bilgisini verdi.
Rus diplomat, “Batı'nın keyfiyetinden, yaptırımlardan ve diğer yasa dışı eylemlerden korunacak yeni lojistik zincirlerine geçiş, Amerikalıların dolar ihraççısı olarak ve Avrupa’nın da euro ihraççısı olarak izin verdiği kaba suiistimaller (Japonlar da yenlerini yoğun bir şekilde suistimal ediyor), tüm bu konular Çinli meslektaşımla, Brezilya ve Türkiye bakanlarıyla yaptığım görüşmelerde ele alındı” diye konuştu.

‘G20 deklarasyonu onaylanamadı; Batı, Ukrayna konusunu ön plana çekmeye çalıştı’

Batı’nın Ukrayna konusunu ön plana çekmeye çalıştığı için tüm G20 dışişleri bakanları adına deklarasyonun onaylanamadığına dikkat çeken Lavrov, “Ne yazık ki tüm G20 bakanları adına deklarasyon onaylanamadı. Batılı meslektaşlarımız, tıpkı bir yıl önce Endonezya’nın başkanlık döneminde olduğu gibi tüm doğrularla ve yalanlarla, her şeyden önce yalanlarla ve çeşitli retorik açıklamalarla, sözüm ona ‘Rus saldırganlığı’ sosu ile servis ettikleri Ukrayna etrafındaki durum ile ilgili sorunu ön plana çekmeye çalıştı” ifadelerini kullandı.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
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