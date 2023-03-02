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Şırnak'ta tırtıl istilası
Şırnak'ta tırtıl istilası
Şırnak’ın Cizre ve İdil ilçelerinde görülen yoğun tırtıl istilası ile ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
tırtıl
şırnak
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Meralardan çıkıp köylere kadar ulaşan tırtıllar bölge halkını tedirgin ederken, tarım alanlarının zarar görmesinden endişe ediliyor. Bölgenin bitki örtüsüne zarar veren tırtıllar, vatandaşların evlerine kadar ilerledi. Köylüler kendi çabaları ile evlerine yaklaşan tırtılları, fırça ve süpürgeler ile uzaklaştırmaya çalışıyor. Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü ile birlikte yürütülüyor.Bölgede yoğun bir çam kese tırtılı popülasyonuna rastladıklarını belirten Şırnak İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hurşit Acar, “Bölgemizde son 3 yıldır yaşanan kuraklıklar nedeniyle tırtılların çıktığını düşünüyoruz. Bizde çiftçilerimizden aldığımız ihbarların ardından ekiplerimiz ev Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü ekipleri Cizre ve İdil ilçelerinde saha çalışması yapıyorlar. Çiftçilerimize bilgilendirme çalışması yapıyorlar. Bununla ilgili alınabilecek önlemler alınıyor. Son 3 yıldır bölgemizde görülen kuraklık nedeniyle ve ilkim değişikliğinin getirdiği ani hava değişikliği sonucu tırtılların çıktığını düşünüyoruz. Çiftçilerimizin bu konuda tedirginliğe kapılacak bir durumlarının olmadığını düşünüyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220717/aycicek-tarlalarini-istila-eden-cayir-tirtili-ile-mucadele-acil-sekilde-ilaclamak-gerekiyor-1058808210.html
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tırtıl, şırnak, tarım
tırtıl, şırnak, tarım

Şırnak'ta tırtıl istilası

16:10 02.03.2023 (güncellendi: 16:12 02.03.2023)
© İHA / MELİH YİĞİTKöyleri istila eden tırtıl ile ilgili çalışmalar devam ediyor
Köyleri istila eden tırtıl ile ilgili çalışmalar devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© İHA / MELİH YİĞİT
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Şırnak’ın Cizre ve İdil ilçelerinde görülen yoğun tırtıl istilası ile ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Meralardan çıkıp köylere kadar ulaşan tırtıllar bölge halkını tedirgin ederken, tarım alanlarının zarar görmesinden endişe ediliyor.
Bölgenin bitki örtüsüne zarar veren tırtıllar, vatandaşların evlerine kadar ilerledi. Köylüler kendi çabaları ile evlerine yaklaşan tırtılları, fırça ve süpürgeler ile uzaklaştırmaya çalışıyor. Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü ile birlikte yürütülüyor.
Bölgede yoğun bir çam kese tırtılı popülasyonuna rastladıklarını belirten Şırnak İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hurşit Acar, “Bölgemizde son 3 yıldır yaşanan kuraklıklar nedeniyle tırtılların çıktığını düşünüyoruz. Bizde çiftçilerimizden aldığımız ihbarların ardından ekiplerimiz ev Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü ekipleri Cizre ve İdil ilçelerinde saha çalışması yapıyorlar. Çiftçilerimize bilgilendirme çalışması yapıyorlar. Bununla ilgili alınabilecek önlemler alınıyor. Son 3 yıldır bölgemizde görülen kuraklık nedeniyle ve ilkim değişikliğinin getirdiği ani hava değişikliği sonucu tırtılların çıktığını düşünüyoruz. Çiftçilerimizin bu konuda tedirginliğe kapılacak bir durumlarının olmadığını düşünüyoruz” dedi.
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