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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230302/kahramanmarasta-38-buyuklugunde-deprem-1067691093.html
Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T06:34+0300
2023-03-02T06:34+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Deprem, Kandil Barajı'nda yerin 4.35 KM derinliğinde meydana geldi.Deprem, moment büyüklüğü esasa alınarak kaydedildi.
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kahramanmaraş, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kahramanmaraş, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

06:34 02.03.2023
© Fotoğraf : Twitter / Sismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Fotoğraf : Twitter /
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AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Kandil Barajı'nda yerin 4.35 KM derinliğinde meydana geldi.
Deprem, moment büyüklüğü esasa alınarak kaydedildi.
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